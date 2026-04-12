مدير الدراسات الهندية: باكستان تواصل تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة

قال الدكتور خُرَم عباس، مدير مركز الدراسات الهندية، إن باكستان تسعى بشكل حثيث إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، والاستمرار في مسار الوساطة الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وأوضح عباس، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهود تتركز على تحقيق تقارب بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أكد رغبة بلاده في استكمال هذه العملية بنجاح، وهو ما يتطلب استعدادًا حقيقيًا من الجانبين.

وأضاف عباس أن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بمضيق هرمز، من شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرًا أن هذه التصريحات تندرج ضمن تكتيكات ضغط تهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر على طاولة المفاوضات، وتقليص مطالب الطرف الآخر.

وأشار إلى أن باكستان تؤمن بأهمية مواصلة دعم هذه المباحثات، ولعب دور الوسيط بشكل إيجابي، خاصة في ظل سعيها لبناء قدر من الثقة بين الطرفين، إلى جانب نقل الرسائل وتسهيل قنوات التواصل بينهما.