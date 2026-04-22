هل يتم ترحيلها؟ .. موعد إجازة عيد العمال 2026

الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
إجازة عيد العمال 2026

تزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال هذه الفترة بمعرفة موعد إجازة عيد العمال لعام 2026، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية المهمة التي تمنح العاملين في مختلف القطاعات فرصة للراحة واستعادة النشاط وقضاء وقت أطول مع الأسرة.

موعد إجازة عيد العمال لعام 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، يوافق عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو يوم يتزامن بالفعل مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن الإجازة ستكون قائمة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى قرار إضافي في العديد من الجهات.

ويعود الاحتفال بـ عيد العمال إلى عام 1889، حين حدّد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يومًا لدعم العمال إحياءً لذكرى هايماركت ريوت في شيكاغو، وهو إضراب عمالى تحول لفوضى نتج عنها الكثير من الضحايا عام 1886، ثم أصبحت الدول واحدة تلو الأخرى، تعتمد الأول من مايو في كل عام، موعد للاحتفال بالعمال.

هل يتم ترحيل الإجازة ؟

لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من مجلس الوزراء المصري بشأن ما إذا كان سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم آخر، كما يحدث في بعض المناسبات التي تتداخل مع الإجازات الأسبوعية، حيث يتم أحيانًا نقلها إلى يوم عمل لتعظيم الاستفادة من أيام الراحة.

ويبقى التساؤل الأبرز حاليًا حول ما إذا كانت الحكومة ستقرّر ترحيل إجازة عيد العمال هذا العام أم ستُبقيها في موعدها، خاصة في ظل السياسة المتبعة خلال السنوات الأخيرة التي تسمح بإعادة تنظيم الإجازات عند تزامنها مع عطلات نهاية الأسبوع.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تكون الإجازات الرسمية المتبقية في 2026، بعد إجازتي عيد تحرير سيناء وعيد العمال المقبلتين، كما يلي: 

ـ يوم الثلاثاء 26 مايو 2026: يوم عرفة.

ـ من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة 27 إلى 29 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك.

ـ يوم الأربعاء 17 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية 1448.

ـ يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ثورة الثلاثين من يونيو.

ـ يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

ـ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

وزارة الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تطلق برنامج "القيادة من أجل التأثير" لتدريب طلاب الجامعات

عامر العمايرة

خبير لوائح: قيود جديدة تربك حسابات الأندية الأفريقية في مونديال 2029

يامال وريان

نجم فياريال: ريان شرقي أفضل من لامين يامال

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

