هل يتم ترحيلها؟ .. موعد إجازة عيد العمال 2026

تزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال هذه الفترة بمعرفة موعد إجازة عيد العمال لعام 2026، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية المهمة التي تمنح العاملين في مختلف القطاعات فرصة للراحة واستعادة النشاط وقضاء وقت أطول مع الأسرة.

موعد إجازة عيد العمال لعام 2026

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات، يوافق عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو يوم يتزامن بالفعل مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن الإجازة ستكون قائمة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى قرار إضافي في العديد من الجهات.

ويعود الاحتفال بـ عيد العمال إلى عام 1889، حين حدّد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يومًا لدعم العمال إحياءً لذكرى هايماركت ريوت في شيكاغو، وهو إضراب عمالى تحول لفوضى نتج عنها الكثير من الضحايا عام 1886، ثم أصبحت الدول واحدة تلو الأخرى، تعتمد الأول من مايو في كل عام، موعد للاحتفال بالعمال.

هل يتم ترحيل الإجازة ؟

لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من مجلس الوزراء المصري بشأن ما إذا كان سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم آخر، كما يحدث في بعض المناسبات التي تتداخل مع الإجازات الأسبوعية، حيث يتم أحيانًا نقلها إلى يوم عمل لتعظيم الاستفادة من أيام الراحة.

ويبقى التساؤل الأبرز حاليًا حول ما إذا كانت الحكومة ستقرّر ترحيل إجازة عيد العمال هذا العام أم ستُبقيها في موعدها، خاصة في ظل السياسة المتبعة خلال السنوات الأخيرة التي تسمح بإعادة تنظيم الإجازات عند تزامنها مع عطلات نهاية الأسبوع.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تكون الإجازات الرسمية المتبقية في 2026، بعد إجازتي عيد تحرير سيناء وعيد العمال المقبلتين، كما يلي:

ـ يوم الثلاثاء 26 مايو 2026: يوم عرفة.

ـ من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة 27 إلى 29 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى المبارك.

ـ يوم الأربعاء 17 يونيو 2026: إجازة رأس السنة الهجرية 1448.

ـ يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ثورة الثلاثين من يونيو.

ـ يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

ـ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.