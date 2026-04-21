ماكرون في زيارة تاريخية إلى قبرص .. الخميس
كالاس : الشرق الأوسط عند مفترق طرق .. واستئناف القتال يكلّف الجميع ثمنا باهظًا
اليونان ترسل مساعدات إنسانية إلى لبنان
عقوبات أمريكية جديدة تخنق طرق الإمداد الإيرانية
أحمد موسى : مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمجلس النواب الأيام المقبلة
ماتت بفستان الفرح | جمال شعبان : الفرح الشديد يسبب الوفاة مثل الزعل
فلسطين: جريمة قرية المغير تصعيد خطير بدعم من حكومة اليمين المتطرف
مساس بالوضع التاريخي للقدس | مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
تفعيل ترامب للسلاح النووي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مسار حرب أمريكا وإيران
إحباط محاولة انتحا.ر مسن داخل محكمة طنطا بعد تأييد حكم نفقة
إيطاليا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على إهانة مذيع تليفزيوني لـ ميلوني
هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد إجازة عيد العمال 2026

محمد غالي

يتزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، بمعرفة موعد إجازة عيد العمال 2026، مع اقتراب حلولها، باعتبارها من أبرز العطلات الرسمية التي تمنح فرصة للراحة وقضاء وقت أطول مع الأسرة.

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية، يوافق عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026، وتعد هذه المناسبة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات. ويأتي تزامنها مع العطلة الأسبوعية ليمنح الموظفين يوم راحة تلقائي دون الحاجة إلى قرار إضافي.

هل يتم ترحيل إجازة عيد العمال؟

من المنتظر أن يحسم مجلس الوزراء موقف الإجازة بشكل رسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية الإبقاء على موعدها كما هو، نظرا لوقوعها يوم الجمعة، وهو ما يتماشى مع ما حدث في مناسبات مماثلة، مثل إجازة عيد تحرير سيناء التي وافقت عطلة أسبوعية.

إجازات شهر مايو 2026

يشهد شهر مايو مجموعة من العطلات المهمة، تبدأ بإجازة عيد العمال، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع المنتظمة، ثم وقفة عيد الأضحى يوم 26 مايو، تليها إجازة العيد التي تمتد من 27 إلى 29 مايو، ما يوفر فترات راحة متقاربة للمواطنين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصا متعددة لتنظيم أوقاتهم والاستفادة من فترات الراحة على مدار العام، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

وتتضمن قائمة الإجازات الرسمية خلال العام عددا من المناسبات الوطنية والدينية، أبرزها:

25 أبريل: عيد تحرير سيناء
1 مايو: عيد العمال
26 مايو: وقفة عرفات
27 إلى 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
17 يونيو: رأس السنة الهجرية
30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
23 يوليو: عيد ثورة يوليو
26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتظل الإجازات الرسمية، وفي مقدمتها إجازة عيد العمال، من المحطات المهمة التي تمنح العاملين فرصة لالتقاط الأنفاس وتجديد النشاط، بما ينعكس إيجابا على مستوى الإنتاجية وجودة الحياة، في ظل حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات المواطنين.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء بكام؟..أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

بالصور

شبهة جنائية ولا موت طبيعي.. اعرف سبب وفاة ضياء العوضي وطرق الوقاية منه

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

الشرقية تتشح بالسواد عقب رحيل مفاجئ لعروسة بعد ساعات من زفافها بأولاد صقر

تشييع
تشييع
تشييع

بعد وفاة الدكتور ضياء العوضي.. أعراض الجلطة القلبية وطرق الوقاية منها

اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي
اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي
اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي

هل السكر الطبيعي خطر؟ دراسة تحذر من الفركتوز وزيادة الأمراض الأيضية

إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي
إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي
إستهلاك السكر الطبيعي يزيد من أمراض التمثيل الغذائي

فيديو

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد