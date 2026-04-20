تعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب في موسم صيف 2026 استعدادا للإجازات

تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، موقف استكمال خط المياه الناقل ، وذلك خلال الجولة التى أجراها اليوم، ورافقه خلالها المهندس إسماعيل عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والمهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

تابع المحافظ كافة الإجراءات المتخذة لمعاينة الخط ، وكذلك أعمال التعدية من أمام بوابة رأس البر الغربية، حيث بحث خطة عمل الجسات على جميع خطوط المرافق الموجودة بالمنطقة لمراعاة ذلك خلال التنفيذ.

ووجه الدكتور حسام الدين فوزى بتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال وفقًا للجدول الزمنى بنهاية يونيو ٢٠٢٦ ، لتعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب خلال موسم الصيف خاصةً مع تردد اعداد كبيرة عليها خلال هذه الفترة.