تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء دمياط

كرم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، واللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء المحافظة، وذلك خلال فاعلية أُقيمت احتفالاً بيوم الشهيد والمحارب القديم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط والتى جاءت بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة

بدأت الفاعلية بتلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمات ألقاها فضيلة الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف بدمياط والأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس حول منزلة الشهيد فى الأديان السماوية ، وعرض فيلم تسجيلى " حلم الشهيد "

فيما وقد ألقى " المحافظ " كلمة أعرب مجددًا خلالها على الترحيب بمدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، على أرض محافظة دمياط، و وجه التحية إلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ، عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع، كما أعرب عن عظيم تقديره بإطلاق هذا الحدث لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، لنؤكد جميعاً أن مصر لاتنسى أبنائها الأوفياء الذين قدموا أرواحهم ودمائهم الذكية فداءًا للوطن ، وسطروا ببطولاتهم أروع ملاحم العزة والكرامة

وأضاف " محافظ دمياط " أن يوم الشهيد ، الذى يمثل ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان حرب الاستنزاف ، يُعد رسالة متجددة تحمل فى طياتها التأكيد على أن تضحيات أبطالنا ستظل نبراساً يضئ طريق الأجيال القادمة ، ودافعاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد " محافظ دمياط " أن تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، يأتى للتعبير عن عميق تقديرنا وعرفاننا بما قدموه من تضحيات عظيمة ، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى دعمهم ورعايتهم ، وجدد تحياته الى رجال القوات المسلحة البواسل الذين يؤدون واجبهم بكل شجاعة واخلاص للدفاع عن أمن واستقرار الوطن .

كما أكد أن محافظة دمياط ستظل داعمة لكل جهد وطنى مخلص ، وستظل حريصة على ترسيخ قيم الولاء والانتماء فى نفوس أبنائها

واختتم " الدكتور حسام الدين فوزى " كلمته قائلاً،، "نجدد العهد بأن تظل راية مصر عالية خفاقة بفضل تضحيات أبنائها الأوفياء المخلصين ..رحم الله شهدائنا الأبرار وحفظ مصر وشعبها من كل سوء ... تحيا مصر.."

ومن جانبه،، استهل مدير الجمعية كلمته بنقل تحيات الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى و الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما أكد أننا نحتفل اليوم يأتى فى إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى تواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء تفقده للخطوط الأمامية خلال حرب الاستنزاف ،كما أكد أن الشهادة شرف يتمناه جميع رجال القوات المسلحة، وأضاف مدير الجمعية أن رجال مصر على مر العصور سطروا أروع الملاحم فى البطولة والفداء ، مؤكدًا أن تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية يعكس أهمية ترسيخ معانى التقدير لمن ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن ..

كما أشار أن الجمعية لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، كما أنها تعمل دائمًا على التطوير المستمر لآلياتها لتواكب التطورات المتلاحقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، وذلك للعمل على المشاركة في مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ووجه رئيس الجمعية الشكر إلى الدكتور حسام الدين فوزى على دعمه الكبير لتلك الجهود.