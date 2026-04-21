العطلات الرسمية 2026.. موعد إجازة عيد العمال

رشا عوني

يترقب المواطنون والعاملون القطاعي الحكومي و الخاص، مواعيد الإجازات الرسمية2026، خاصة مع اقتراب إجازة عيد تحرير سيناء و كذلك إجازة عيد العمال 2026 ، وهما أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال الأيام التالية. 

موعد إجازة عيد العمال2026

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية لعام 2026، يوافق عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026. وتعتبر هذه الإجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ومن المنتظر أن يصدر قرار تنظيمي من مجلس الوزراء بشأنها، نظرا لتزامنها مع العطلة الأسبوعية (الجمعة).

هل يتم ترحيل إجازة عيد العمال؟

من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء قرارا رسميا بشأن إجازة عيد العمال، خاصة وانها توافق يوم جمعة، ولذلك ربما لا يتم تغيير موعدها الأصلي وهو نفس ما حدث مع موعد إجازة عيد تحرير سيناء المقرر يوم السبت ٢٥ أبريل.

إجازات شهر مايو

 

يشهد شهر مايو عددًا من العطلات المهمة، تبدأ بعيد العمال الذي يوافق يوم الجمعة الأول من مايو، ومن المتوقع ترحيله إلى يوم الخميس بنهاية الأسبوع، وفقًا لما جرت عليه العادة في القرارات الحكومية السابقة ثم يأتي بعدها وقفة عيد الأضحى يوم 26 مايو، على أن تمتد إجازة العيد من 27 إلى 29 مايو.

عيد العمال

ويحتفل الكثير من دول العالم بإجازة عيد العمال، والذي يعود أصله إلى عام 1869 بعد أن تشكل لتنظيم نقابي لبعض العاملين في صناعة الملابس بولاية فيلاديلفيا؛ من أجل المطالبة بزيادة الأجور وتقليل ساعات العمل، وفي عام 1886 انتشرت الكثير من المظاهرات للمطالبة بتخفيض ساعات العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.

الإجازات الرسمية المرتقبة في 2026

وتأتي إجازة عيد العمال ضمن قائمة من العطلات الرسمية المتبقية هذا العام، وهي كالتالي:

25 أبريل (السبت)

- عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة)

- عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء)

- وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة)

- عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء)

- رأس السنة الهجرية.

30 يونيو (الثلاثاء)

- ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس)

- عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء)

- المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء)

- عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

يذكر أن هذه الإجازات تمنح للعاملين في الدولة والقطاع الخاص بقرارات رسمية تصدر عن الجهات المختصة في حينها، لتحديد الأيام الفعلية للإجازة في حال تداخلها مع العطلات الأسبوعية.

