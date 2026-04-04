الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
موعد عيد العمال 2026 في مصر.. تعرف على سبب الاحتفال به

خالد يوسف

يزداد اهتمام المواطنين في التوقيت الحالي للتعرف على موعد عيد العمال 2026، حيث يعد عيد العمال من المناسبات التي ينتظرها كل عامل وعاملة للاحتفال بهذه المناسبة التي تكون دليلا على تقدير الدولة لهم على ما يقدموه من تضحيات عظيمة لبناء المجتمعات، لذا يزداد البحث عن موعد عيد العمال 2026 للاستعداد للاحتفال به بشكل مختلف هذا العام.

موعد عيد العمال 2026

يأتي موعد عيد العمال 2026 في الأول من مايو كل عام، حيث يأتي يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وفقا لأجندة العطلات الرسمية المعلنة عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إذ ينتظر المواطنون إعلان مجلس الوزراء عن الموعد الرسمي لعيد العميد مع اقتراب أول شهر مايو، حيث يحصل المواطنون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر طبقا للقانون.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعض التفاصيل عن موعد بداية الاحتفال بعيد العمال، حيث مر 136 عاما على الاحتفال بهذه المناسبة، إذ تحتفل 107 دولة حول العالم بالعمال تقديرا لمكانتهم في نهضة الدول.

سبب الاحتفال بعيد العمال

يأتي سبب الاحتفال بعيد العمال تخليدا لذكرى نضال العمال في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1886 بعد أن نظم عدد من العمال وقفة احتجاجية وعرضوا العديد من المطالب مثل تحديد ساعات العمل لتصل إلى 8 ساعات يوميا.

وفي عام 1989، طالب اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى توحيد ساعات العمل في العالم، ليكون عام 1890 بداية الاحتفال بمناسبة عيد العمال.

متى بدأ الاحتفال بعيد العمال في مصر؟

مر الاحتفال بعيد العمال في مصر بالعديد من المراحل ليصبح الأول من مايو عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد العمال، ففي يناير 1890، تم إصدار قانون الباتينه في مصر الذي أدى لظهور تنظيمات النقابات المهنية، وفي عام 1898، تم تشكيل نقابة عمال السجائر كأول نقابة مصرية.

وفي عام 1921، تأسس أول اتحاد عمالي في تاريخ الحركة النقابية المصرية بالإسكندرية، ليأتي عام 1942 ليتم إصدار أول قانون يعترف بالنقابات في مصر، ليصح الأول من مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال بداية من عام 1964.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
