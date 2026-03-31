جسور عمالية بين القاهرة وبكين.. اتحاد عمال مصر يستقبل وفدا صينيا رفيعا

استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإثنين، بمقر الاتحاد بالقاهرة، وفداً رفيع المستوى من اتحاد عمال مقاطعة تشجيانغ الصينية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين وتعزز التعاون النقابي والاقتصادي.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً حول مستقبل الطبقة العاملة في البلدين، واستعراض سبل تبادل الخبرات والتدريب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بحضور نخبة من قيادات الاتحاد المصري يمثلون قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والسياحة.

من الجانب الصيني ترأس الوفد ليو تشيليا، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال تشجيانغ، إلى جانب عدد من المسؤولين في العلاقات الدولية والأبحاث الاقتصادية وإدارة العمال.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يفتح ذراعيه لكل أشكال التعاون التي تخدم مصلحة العامل وتدفع عجلة الإنتاج"، مشيراً إلى دور العمل النقابي كقوة ناعمة لتعزيز الشراكة المصرية-الصينية.

وأشاد الجانب الصيني بالتنظيم النقابي المصري، مؤكداً أن الزيارة تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون العمالي بين البلدين، بما يتماشى مع "طريق الحرير" الاقتصادي، فيما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريبية وزيارات متبادلة لتطوير الخبرات وتبادل التجارب.