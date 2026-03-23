عمال مصر : استهداف المرافق الحيوية اللبنانية يعمق الأزمات المعيشية

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وما يصاحبه من استهداف متعمد للبنية التحتية والمنشآت المدنية في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وقال الاتحاد، إن استهداف المرافق الحيوية والبنية الأساسية يمثل اعتداء مباشرًا على حقوق العمال وأرزاقهم ويعمق من الأزمات المعيشية والإنسانية بما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويفرض معاناة متزايدة على فئات واسعة من الشعب اللبناني.

وشدد الاتحاد على أن هذه الممارسات تمثل خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما مبادئ حماية المدنيين والأعيان المدنية مطالبًا بالالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (1701) بما يضمن وقف الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

ودعا الاتحاد الحركة النقابية العربية والدولية إلى اتخاذ موقف موحد رافض لهذه الانتهاكات والضغط من أجل وقف العدوان وحماية المدنيين وصون حقوق الشعوب في الأمن.