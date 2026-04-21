السبت 25 أبريل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، والذي نص في المادة الأولى – البند (8) على أن يوم 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) يُعد من الإجازات الرسمية للعاملين.

وأضاف الوزير أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر،ويجوز كذلك منح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل..

وفي كتاب دوري ،ووجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.