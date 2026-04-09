الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

5 أيام راحة متواصلة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية في أبريل 2026 في مصر

شم النسيم
شم النسيم
إسراء عبدالمطلب

تشهد مصر خلال شهر أبريل 2026 واحدة من أطول فترات الإجازات الرسمية المتصلة، حيث يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على عطلة تمتد لـ5 أيام متتالية مدفوعة الأجر.

وتأتي هذه الإجازة في توقيت مميز يتزامن مع عدد من المناسبات الدينية والوطنية، ما يمنح ملايين الموظفين فرصة نادرة للراحة وقضاء وقت ممتد مع أسرهم.

خلفية القرار وأهدافه

تندرج هذه الإجازة ضمن توجه الدولة لتعزيز مبدأ المواطنة وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية بين العاملين، خاصة فيما يتعلق بالمناسبات الدينية.

ويستند القرار إلى تطبيق رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، والذي يضمن منح العاملين الأقباط في القطاع الخاص إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم، في خطوة تعكس التوجه نحو تحقيق تكافؤ الفرص داخل بيئة العمل.

كما يعكس هذا التوجه حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني، من خلال إتاحة وقت كافٍ للاحتفال بالمناسبات الدينية دون التأثير على الحقوق الوظيفية.

تفاصيل أطول عطلة رسمية في أبريل 2026
 تبدأ الإجازة الممتدة اعتبارًا من يوم الخميس 9 أبريل 2026، وتستمر حتى الاثنين 13 أبريل 2026، وفقًا للجدول التالي:
 

  • الخميس 9 أبريل: إجازة بمناسبة خميس العهد
  • الجمعة 10 أبريل: عطلة أسبوعية
  • السبت 11 أبريل: عطلة أسبوعية
  • الأحد 12 أبريل: إجازة عيد القيامة المجيد
  • الإثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم


 

وبذلك يصل إجمالي الإجازة إلى 5 أيام متواصلة، وهو ما يجعلها من أطول فترات الراحة الرسمية خلال العام، خاصة مع تزامنها مع مناسبات دينية مهمة لدى المصريين.

تيسيرات إضافية للعاملين
 لم تقتصر القرارات على منح الإجازة فقط، بل شملت أيضًا عددًا من التيسيرات التنظيمية، أبرزها:
 

  • السماح بتأخير مواعيد الحضور لبعض العاملين حتى الساعة 10 صباحًا خلال هذه الفترة.
  • مراعاة الظروف الدينية والاجتماعية للعاملين.
  • منح مرونة في تنظيم العمل داخل بعض المؤسسات.
     

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا نحو تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.
 

موعد إجازة شم النسيم 2026
 أصدر مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ويشمل القرار العاملين في:

  • الوزارات
  • المصالح الحكومية
  • الهيئات العامة
  • شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
  • القطاع الخاص

ويُعد شم النسيم من الأعياد المصرية القديمة التي يحتفل بها جميع المواطنين، ويتميز بطابع اجتماعي وتراثي خاص.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقًا للأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، يبلغ إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، دون احتساب العطلات الأسبوعية.

وتتنوع هذه الإجازات بين مناسبات دينية ووطنية، وتُمنح مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات.
 

أبرز الإجازات الرسمية في مصر 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية خلال العام:


 

  • الاثنين 13 أبريل: شم النسيم
  • السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال.
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات.
  • من 27 إلى 29 مايو: عيد الأضحى المبارك.
  • الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
  • الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.
  • الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.
  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.
     

وتُعد هذه الإجازات محطات مهمة على مدار العام، تتيح للمواطنين فترات راحة منتظمة، وتسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.
 

دلالات الإجازة الممتدة
 تعكس هذه الإجازة الممتدة عدة دلالات مهمة، أبرزها:

  • تعزيز قيم التعايش والمواطنة بين فئات المجتمع.
  • دعم الاستقرار الوظيفي والنفسي للعاملين.
  • إتاحة فرص أكبر للسياحة الداخلية والتنقل.
  • تحسين الإنتاجية من خلال فترات الراحة المنتظمة.

كما تمثل هذه العطلة فرصة ذهبية للأسر المصرية للتجمع والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية في أجواء مميزة.

تمثل إجازة أبريل 2026 نموذجًا واضحًا لتوجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

ومع امتدادها لـ5 أيام متواصلة، تظل هذه العطلة واحدة من أبرز الفترات التي ينتظرها العاملون خلال العام، لما تحمله من فرص للراحة والاحتفال والتواصل الأسري.


 

