من عيد العمال إلى 30 يونيو.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

مع انتهاء إجازة شم النسيم وعودة العمل إلى وتيرته الطبيعية داخل مؤسسات الدولة، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بمتابعة مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، سواء للتخطيط للسفر أو ترتيب الالتزامات الأسرية أو انتظار فترات الراحة القادمة.

وتُعد الإجازات الرسمية مناسبة مهمة تمثل فواصل زمنية بين ضغوط العمل والدراسة، كما ترتبط بأحداث وطنية ودينية بارزة في الدولة.

عيد تحرير سيناء.. أول عطلة قريبة

تبدأ قائمة الإجازات الرسمية القريبة بإجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم 25 أبريل 2026، وهي مناسبة وطنية تحتفل بعودة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية.

وتأتي هذه الإجازة بعد أيام قليلة من نهاية عطلة شم النسيم التي وافقت 13 أبريل 2026، ليكون شهر أبريل محطة قصيرة بين عطلتين مهمتين في أجندة الدولة الرسمية.

عيد العمال وبداية سلسلة إجازات متتالية

تشير الأجندة الرسمية إلى أن أول إجازة بعد ذلك ستكون عيد العمال، والمقرر أن يوافق يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو ما يمنح العاملين عطلة ممتدة في نهاية الأسبوع.

وتعد هذه الإجازة بداية سلسلة من العطلات المهمة خلال النصف الأول من العام، والتي تتنوع بين مناسبات دينية ووطنية.

عيد الأضحى المبارك 2026

من أبرز الإجازات المنتظرة خلال العام إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ وفقًا للحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، تزامنًا مع وقفة عرفات، على أن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام العيد. وتمتد الإجازة حتى الجمعة 29 مايو، لتشكل واحدة من أطول العطلات الرسمية في النصف الأول من العام، وتشهد عادة حركة سفر ونشاطًا اجتماعيًا واسعًا.

الإجازات الرسمية حتى نهاية يونيو

بعد عيد الأضحى، تستمر قائمة العطلات الرسمية في النصف الأول من 2026، حيث توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو، وهي مناسبة دينية هامة في التقويم الهجري. كما تختتم الإجازات الرسمية في هذه الفترة بذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الثلاثاء، وهي مناسبة وطنية تُحيي ذكرى أحداث سياسية مفصلية في تاريخ البلاد.

وبذلك، تعكس أجندة الإجازات الرسمية في 2026 توازناً بين المناسبات الدينية والوطنية، ما يمنح المواطنين فرصاً متباعدة للراحة على مدار النصف الأول من العام، ويتيح لهم التخطيط المسبق لارتباطاتهم الشخصية والمهنية.