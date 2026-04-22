قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

من عيد العمال إلى 30 يونيو.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

إجازة
إجازة
إسراء عبدالمطلب

مع انتهاء إجازة شم النسيم وعودة العمل إلى وتيرته الطبيعية داخل مؤسسات الدولة، يزداد اهتمام المواطنين في مصر بمتابعة مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، سواء للتخطيط للسفر أو ترتيب الالتزامات الأسرية أو انتظار فترات الراحة القادمة.

وتُعد الإجازات الرسمية مناسبة مهمة تمثل فواصل زمنية بين ضغوط العمل والدراسة، كما ترتبط بأحداث وطنية ودينية بارزة في الدولة.

شم النسيم 2026: موعد الإجازة الرسمية في مصر

عيد تحرير سيناء.. أول عطلة قريبة

تبدأ قائمة الإجازات الرسمية القريبة بإجازة عيد تحرير سيناء، التي توافق يوم 25 أبريل 2026، وهي مناسبة وطنية تحتفل بعودة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية. 

وتأتي هذه الإجازة بعد أيام قليلة من نهاية عطلة شم النسيم التي وافقت 13 أبريل 2026، ليكون شهر أبريل محطة قصيرة بين عطلتين مهمتين في أجندة الدولة الرسمية.

عيد العمال وبداية سلسلة إجازات متتالية

تشير الأجندة الرسمية إلى أن أول إجازة بعد ذلك ستكون عيد العمال، والمقرر أن يوافق يوم الجمعة 1 مايو 2026، وهو ما يمنح العاملين عطلة ممتدة في نهاية الأسبوع. 

وتعد هذه الإجازة بداية سلسلة من العطلات المهمة خلال النصف الأول من العام، والتي تتنوع بين مناسبات دينية ووطنية.

عيد الأضحى المبارك 2026

من أبرز الإجازات المنتظرة خلال العام إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ وفقًا للحسابات الفلكية يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، تزامنًا مع وقفة عرفات، على أن يكون الأربعاء 27 مايو أول أيام العيد. وتمتد الإجازة حتى الجمعة 29 مايو، لتشكل واحدة من أطول العطلات الرسمية في النصف الأول من العام، وتشهد عادة حركة سفر ونشاطًا اجتماعيًا واسعًا.

الإجازات الرسمية حتى نهاية يونيو

بعد عيد الأضحى، تستمر قائمة العطلات الرسمية في النصف الأول من 2026، حيث توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو، وهي مناسبة دينية هامة في التقويم الهجري. كما تختتم الإجازات الرسمية في هذه الفترة بذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق يوم الثلاثاء، وهي مناسبة وطنية تُحيي ذكرى أحداث سياسية مفصلية في تاريخ البلاد.

وبذلك، تعكس أجندة الإجازات الرسمية في 2026 توازناً بين المناسبات الدينية والوطنية، ما يمنح المواطنين فرصاً متباعدة للراحة على مدار النصف الأول من العام، ويتيح لهم التخطيط المسبق لارتباطاتهم الشخصية والمهنية.

الإجازات الرسمية مواعيد الإجازات الرسمية تحرير سيناء عيد تحرير سيناء عطلة إجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد