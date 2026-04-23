بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، جدول امتحانات شهر ابريل 2026 جميع الصفوف بعد تعديله بشكل مفاجئ بسبب اجازة عيد العمال

يذكر أن تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرار بدأت المدارس في إعلانه رسمياً على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وقبل تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 ، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .

اجازة عيد العمال



ويأتي موعد عيد العمال 2026 في الأول من مايو كل عام، حيث يأتي يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.