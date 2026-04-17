تعرف على الأوراق المطلوبة للحجز .. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 9

يترقب عدد كبير من المواطنين، موعد التقديم في سكن لكل المصريين 9، ومعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة للبدء في الحجز الإلكتروني على الوحدات المطروحة والمخصصة بأسعار تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، اعتزامه طرح نحو 50 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعومة.

موعد التقديم في سكن لكل المصريين 9

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فيسبوك، أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد سكن لكل المصريين 9 خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة به.



وأضافت، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مؤخرًا تداول أخبار ومواد إعلامية متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، موضحة أن ما يتم تداوله غير دقيق.



وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن تحديد موعد الطرح يتم وفق أساليب علمية، حيث يتم إجراء دراسة لاختيار التوقيت الأنسب للإعلان عن الطرح الجديد، موضحة أنه يجري حاليًا دراسة مختلف عناصر المشروع، بما يشمل تكلفة تنفيذ الوحدات، تمهيدًا لتحديد أسعار البيع والاشتراطات المالية، ومن بينها قيمة الدعم النقدي، على أن يتم الإعلان عن موعد الطرح والتفاصيل كاملة فور الانتهاء من تلك الدراسات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026

يعتمد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي على تقديم الأوراق والمستندات الرسمية الدالة على قيم دخل الفرد أو الأسرة في حال عمل الزوجة، وكذلك الإيصالات الدالة على شراء كراسة شروط الوحدة السكنية من مكتب البريد، وإيصال سداد مبلغ جدية الحجز، فضلا عن مستندات أخرى ستوضحها وزارة الإسكان فور تحديد موعد التقديم على سكن لكل المصريين 9، وتتمثل هذه الأوراق فيما يلي:



ـ صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

ـ إثبات صافي الدخل السني أو الشهري للفرد أو الأسرة.

ـ المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية إن وجدت.

ـ صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

ـ بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.



ـ وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة + شهادات ميلاد الأبناء + إيصال مرافق حديث لمحل السكن.

ـ المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة لذوي الإعاقة المخصص لهم 5% من الوحدات بشرط انطباق الشروط عليهم.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بمجرد الإعلان عن فتح باب الحجز، سيتعين على المتقدمين الالتزام بضوابط التقديم الإلكتروني من خلال

ـ الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالضغط هـــنا.



ـ إنشاء حساب على الموقع.

ـ تسجيل البيانات بالكامل.

ـ تحميل الأوراق المطلوبة بصيغة PDF.