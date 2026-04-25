ْ التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبر وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب استاد مولينيو ضمن محاولات نجاة توتنهام من الهبوط إلى التشامبيون شيب بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل وولفرهامبتون كالتال:

حراسة المرمى: سا

خط الدفاع: دوهيرتي - بوينو - جوميز

خط الوسط: ليما - اندريه - جوميز - بوينو

خط الهجوم: ماني - جوميز - أرمسترونج

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: كنسكي

خط الدفاع: بورو - دانسو - دي فين - سبينس

خط الوسط: جالاجير - بينتانكور - بيسوما

خط الهجوم: كولو مواني - سيمونز - سولانكي