شوط أول إيجابي بين توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم توتنهام في الدقيقة 39 عن طريق بيدرو بورو فيما تعادل فريق برايتون في الدقيقة 45+3 عن طريق كاورو ميتوما.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حارس المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، دانسو، ميكي فان دي فين،اودوجي.

خط الوسط: بينتانكور ، كالاجير ، بيسوما

خط الهجوم: سولانكي ، كولو مواني ، تشافي سيمونز.

ويحتل فريق برايتون المركز العاشر برصيد 46 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.