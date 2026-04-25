إزاي تتأكد إن شركة التسويق العقاري مرخصة؟ 5 خطوات تحميك من النصب

القطاع العقاري في مصر هو أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، ويرتبط به العديد من الصناعات وكذلك المهن والوظائف ومنها مكاتب التسويق العقاري التي تقوم بمهمة تسويق العقارات، مثل عرضها في الإعلانات وإقامة حملات دعائية.

وللراغبين في شراء العقارات سواء للسكن أو للاستثمار كملاذا آمن للمدخرين عبر شركات التسويق العقاري عليهم التأكد من عمل تلك الشركات بشكل رسمي وتحت مظلة قانونية لتجنب عمليات النصب وذلك من خلال 5 خطوات:

5 خطوات لتجنب العملاء النصب من شركات التسويق العقاري

1-التأكد من وجود سجل تجاري للمكتب يكون فيه نشاط “التسويق العقاري أو التطوير العقاري” وكذلك بطاقة ضريبية سارية.

2- مكاتب التسويق العقاري التي تعمل بشكل قانوني غالبا ما تكون مسجلة في الغرف التجارية وخاصة في شعب غرف التطوير العقاري والتي تضم في عضويتها كبار المتعاملين في السوق العقاري بمصر.

3-عليك التأكد من حصول مكاتب التسويق علي تفويض مباشر من شركات التطوير و الاستثمار العقاري التي تروج له، والاتصال بشكل مباشر بالشركات لتأكد من وجود المشروع.

5- إذ كانت التسويق لإحدي المشروعات لوزارة الإسكان في المدن الجديدة يمكن التوجه لأقرب جهاز مدينة لتحقق من وجود المشروع أو الدخول علي موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبحث عن المنطقة الكائن بها المشروع.

4- يمكنك التأكد أيضا الاستعلام عن العقار الراغب في شراءه من خلال منصة مصر العقارية الرسمية، هي أول منصة حكومية إلكترونية تُطلقها وزارة الإسكان المصرية بهدف تنظيم السوق العقاري، وحماية المواطن والمستثمر من الإعلانات المزيفة وتكرار عرض نفس العقار بأكثر من وصف وسعر، ولدخول الموقع الألكتروني الرسمي للمنصة عليك الضغط هنا.