نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض
لاتوجد مؤشرات جيدة.. أكسيوس: جمود في مفاوضات طهران وواشنطن وسط غياب أي تفاهمات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إزاي تتأكد إن شركة التسويق العقاري مرخصة؟ 5 خطوات تحميك من النصب

علياء فوزى

القطاع العقاري في مصر هو أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، ويرتبط به العديد من الصناعات وكذلك المهن والوظائف ومنها مكاتب التسويق العقاري التي تقوم بمهمة تسويق العقارات، مثل عرضها في الإعلانات وإقامة حملات دعائية.

وللراغبين في شراء العقارات سواء للسكن أو للاستثمار كملاذا آمن للمدخرين عبر شركات التسويق العقاري عليهم التأكد من عمل تلك الشركات بشكل رسمي وتحت مظلة قانونية لتجنب عمليات النصب وذلك من خلال 5 خطوات:

5 خطوات لتجنب العملاء النصب من شركات التسويق العقاري

1-التأكد من وجود سجل تجاري للمكتب يكون فيه نشاط “التسويق العقاري أو التطوير العقاري” وكذلك بطاقة ضريبية سارية.

2- مكاتب التسويق العقاري التي تعمل بشكل قانوني غالبا ما تكون مسجلة في الغرف التجارية وخاصة في شعب غرف التطوير العقاري والتي تضم في عضويتها كبار المتعاملين في السوق العقاري بمصر.

3-عليك التأكد من حصول مكاتب التسويق علي تفويض مباشر من شركات التطوير و الاستثمار العقاري التي تروج له، والاتصال بشكل مباشر بالشركات لتأكد من وجود المشروع.

5- إذ كانت التسويق لإحدي المشروعات لوزارة الإسكان في المدن الجديدة يمكن التوجه لأقرب جهاز مدينة لتحقق من وجود المشروع أو الدخول علي موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبحث عن المنطقة الكائن بها المشروع. 

4- يمكنك التأكد أيضا الاستعلام عن العقار الراغب في شراءه من خلال منصة مصر العقارية الرسمية، هي أول منصة حكومية إلكترونية تُطلقها وزارة الإسكان المصرية بهدف تنظيم السوق العقاري، وحماية المواطن والمستثمر من الإعلانات المزيفة وتكرار عرض نفس العقار بأكثر من وصف وسعر، ولدخول الموقع الألكتروني الرسمي للمنصة عليك الضغط هنا.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

خطيب في المدرجات

انتحل صفة أستاذ بها.. كلية القرآن الكريم تنفي انتساب شيخ المدرجات لها

الصلاة

هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟.. د. عطية لاشين يجيب

الشيخ أحمد السيد

ظهر بالزي الأزهري في مدرجات الزمالك.. خطيب الأوقاف يكشف تفاصيل فيديو الأزمة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد