مدبولي لصدى البلد: لم نضع جنيها واحدا في مشروعات العقارات الخاصة.. ونشجع كافة القطاعات لتحقيق التنمية

رد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال صدى البلد بشأن الانتقادات التي وجّهت للحكومة بسبب إقامة مشروعات عقارية بدلا من صناعية.

وقال مدبولي إن الدولة لم تضع جنيها واحدا في مشروع سباين العقاري لافتا انه مشروع قطاع خاص والدولة تدعم المشروع فقط في إطار دعمها لقطاع الخاص مؤكدا انه متواجد اليوم في المنطقة الصناعية بالعين السخنة لدعم قطاع الصناعة .

واشار إلى أنه يشهد كل أسبوع قبل اجتماع مجلس الوزراء عددا من الاتفاقية التي تخص القطاع الخاص داخل مقر مجلس الوزراء لافتا ان الحكومة تدعم القطاع الخاص في كل المجالات.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر ناجحة في المشروعات العقارية فلماذا لا نشجع هذا القطاع الحيوي الهام مؤكدا أننا بنشجع ايضاً قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات لان هذا يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة للاقتصاد المصري.

واكد رئيس الوزراء ان طبيعة عمل البنوك أنها تمول جميع المشروعات التي تري ان دراسة جدوتها ستحقق العائد لافتا ان القطاع المصرفي قائم علي عملية الإقراض لكي يحقق أرباحا للمشروعات المختلفة موضحا ان هذا لجميع القطاعات وليس العقاري فقط .