قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: طقس الأحد مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا.. والعظمي بالقاهرة 27 مئوية

حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل إلى الحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 27 16

دمنهور 26 15

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 25 15

بلطيم 24 16

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الاسماعيلية 29 16

السويس 29 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 26 16

نخل 29 14

كاترين 25 10

الطور 31 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 32 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 14

مطروح 21 14

السلوم 22 15

سيوة 25 14

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 22

حلايب 31 24

أبو رماد 33 20

مرسى حميرة 33 21

أبرق 34 20

جبل علبة 33 20

رأس حدربة 30 22

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 29 15

أسيوط 29 16

سوهاج 32 19

قنا 37 21

الأقصر 38 21

أسوان 39 21

الوادي الجديد 34 19

أبوسمبل 39 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 38 24

الرياض 37 23

المنامة 31 25

أبوظبي 34 26

الدوحة 34 27

الكويت 32 22

دمشق 26 13

بيروت 23 18

عمان 26 12

القدس 24 12

غزة 23 17

بغداد 30 20

مسقط 33 29

صنعاء 30 12

الخرطوم 42 28

طرابلس 24 17

تونس 24 13

الجزائر 20 15

الرباط 22 13

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 17 07

إسطنبول 23 11

إسلام آباد 36 22

نيودلهى 42 28

جاكرتا 32 24

بكين 25 12

كوالالمبور 35 25

طوكيو 21 13

أثينا 23 10

روما 24 09

باريس 23 09

مدريد 25 12

برلين 14 03

لندن 19 08

مونتريال 15 07

موسكو 10 05

نيويورك 16 06

واشنطن 20 07

نواكشوط 30 18

أديس أبابا 24 12

الأرصاد طقس الأحد طقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد