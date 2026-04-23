الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

في زمنٍ تزدحم فيه الضوضاء، ويعلو فيه كلُّ صوتٍ إلا صوت الروح، جاء برنامج "دولة التلاوة" كنسمةٍ نقية، تعيد للقلوب صفاءها، وللآذان نشوتها، وللنفس طمأنينتها المفقودة. لم يكن مجرد برنامج تليفزيوني عابر، بل كان مشروعًا روحانيًا عميقًا، استطاع أن يمد جسورًا بين السماء والأرض عبر أصواتٍ ملائكيةٍ نورانية خرجت من القلوب لتستقر في القلوب.

ما يميز هذا البرنامج ليس فقط اكتشافه لمواهب جديدة، بل طريقته الفريدة في إحياء فن التلاوة بوصفه تجربة وجدانية روحانية متكاملة. لقد كشف "دولة التلاوة" عن كنوزٍ حقيقية، خاصة من الأطفال وصغار السن؛ أولئك الذين لم تلوث أصواتهم ولا أرواحهم تعقيدات الدنيا، فجاءت نقية شفافة رقراقة، تحمل خشوعًا فطريًا عذبًا يلامس الروح مباشرة.

هؤلاء الصغار لم يكونوا متسابقين، بل كانوا رسل جمال، أبهروا الجمهور بأصواتٍ تحمل قوة الكبار وبراءة الأطفال في آنٍ واحد. كان المشاهد يجد نفسه أمام مشهدٍ نادر: طفلٌ صغير يقف بثبات، يقرأ آياتٍ عظيمة، فتسكن القاعة، ويجلجل الصوت، وتخشع القلوب، وكأن الزمن توقف احترامًا لهذا النور المنبعث من حنجرته الماسية.

أما قاعة التلاوة، فكانت بحد ذاتها بطلة من أبطال هذا العمل؛ أجواء روحانية مشبعة بالسكينة، إضاءة هادئة، وتركيز عميق يجعل من كل تلاوة تجربة تأملية سامية ونقية.

كما ساهم البرنامج في إعادة الاعتبار لفن التلاوة المصرية، ذلك الفن الذي طالما كان مدرسة قائمة بذاتها، خرجت أعلامًا حفرت أسماءها في وجدان الأمة، أمثال الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري (الذي سجل القرآن كاملًا لأول مرة في الإذاعة المصرية وبقراءات مختلفة، وكان صوته مسطرة دقيقة للنطق بألفاظ وحروف القرآن لكل من يريد أن يقرأه)، والشيخ عبدالباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ الشعشاعي، والشيخ الطبلاوي، وغيرهم كثيرون. فجاء "دولة التلاوة" ليحيي هذا التراث، ليس بوصفه ماضيًا يُروى، بل حاضرًا يُعاش، ومستقبلًا يُبنى بأصواتٍ جديدة تحمل نفس الروح، وتضيف إليها طزاجة العصر ونقاء البدايات.

ولعل أجمل ما في التجربة أن هؤلاء الأطفال لم يُقدموا كظاهرة عابرة، بل كمشروع ممتد يتم احتضانه وتوجيهه ليكبر مع الزمن ويرسخ. فانتقالهم من قاعة التلاوة إلى محراب الصلاة في المساجد الكبرى خلال ليالي رمضان لم يكن مجرد تكريم، بل كان اعترافًا حقيقيًا بقيمة هذه الأصوات، وبقدرتها على قيادة القلوب قبل الصفوف.

هناك، في سكون الليل، وبين صفوف المصلين، تتجلى الصورة الكاملة: صوت طفل ينساب بخشوع، يقرأ آيات تهز الوجدان، فتتمايل القلوب بين الخشية والرجاء. لا أحد ينظر إلى صغر سنه، بل إلى عظمة ما يصدر عنه، وكأن الرسالة أعمق من مجرد تلاوة؛ إنها تذكير بأن النقاء ما زال ممكنًا، وأن الصفاء لا عمر له.

وقد انعكس هذا المشهد على الناس تأثيرًا نفسيًا وروحيًا بالغًا، فالكثيرون وجدوا في هذه الأصوات ملاذًا من ضجيج الحياة، وجفاف وتشوهات وتفاهات العصر الرقمي، ومصدرًا للسكينة في زمن القلق. كانت التلاوة هنا علاجًا خفيًا، يهدئ الأعصاب، ويعيد ترتيب الداخل، ويمنح الروح فرصة للتنفس من جديد.

كما أن رؤية الأطفال وهم يتصدرون هذا المشهد الإيماني أعادت الأمل في نفوس الكثيرين بأن الأجيال القادمة لا تزال تحمل الخير، وأن جذور هذا الفن العريق لم تنقطع، بل تتجدد في كل جيل بصوتٍ جديد وقلبٍ أكثر صفاء.

في النهاية، لم يكن "دولة التلاوة" مجرد برنامج لاكتشاف المواهب، بل كان تجربة إنسانية وروحانية متكاملة، أعادت تعريف العلاقة بين الصوت والروح، بين التلاوة والإحساس، بين الفن والإيمان. لقد نجح في أن يذكرنا بأن القرآن ليس فقط ما يُتلى، بل ما يُعاش، وأن الصوت الصادق حين يخرج من قلبٍ نقي قادر على أن يوقظ فينا أجمل ما في الكون من معانٍ.

