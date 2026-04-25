الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

اسماء محمد

أعلن بنيامين نتنياهو، أنه خضع لعلاج من سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة، بعدما اكتشاف ورم خبيث خلال فحص طبي روتيني.

وكشف بنيامين نتنياهو أن العلاج كان ناجحا معه وقد خضع لجلسات العلاج الاشعاعي وأن حالته الصحية جيدة جدا.

 ووفقا لموقع مايو كلينك يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا الذي عانى منه بنيامين نتنياهو باتباع النصائح الآتية:

اتباع نظام غذائي صحي

 تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وقلل كمية الدهون الحيوانية التي تتناولها زتحتوي الفواكه والخضراوات على كثير من الفيتامينات والعناصر المغذية التي يمكن أن تكون مفيدة لصحتك.

تشمل الأطعمة التي يرتبط تناوُلها بتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا الطماطم والبروكلي والقرنبيط والصويا لكن لم تثبت أي دراسات أن هذه الأطعمة تقي من الإصابة بالسرطان وإذا كنت تستمتع بالفعل بتناوُل هذه الأطعمة، فقد تكون هناك بعض الفوائد الإضافية من إدخالها في النظام الغذائي.

ممارسة التمارين الرياضية معظم أيام الأسبوع

 ليس هناك دليل واضح على أن ممارسة الرياضة تقي من الإصابة بسرطان البروستاتا لكنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي فضلاً عن أن ممارسة الرياضة يمكن أن تُحسِّن الصحة العامة والمزاج. 

احرص على ممارسة التمارين الرياضية في معظم أيام الأسبوع وإذا كنت تمارس الرياضة للمرة الأولى، فاستشر اختصاصي الرعاية الصحية بشأن هذا الأمر. ابدأ ببطء واستهدف زيادة وقت الممارسة تدريجيًا كل يوم.

الحفاظ على وزن صحي

إذا كان وزنك الحالي صحيًا، فحاول الحفاظ عليه. اختر نظامًا غذائيًا صحيًا ومارس الرياضة في معظم أيام الأسبوع أما إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن، فمارس مزيدًا من التمارين الرياضية وقلل السعرات الحرارية التي تتناولها. واطلب من اختصاصي الرعاية الصحية المساعدة في وضع خطة لإنقاص الوزن بشكل صحي.

الامتناع عن التدخينإذا لم تكن مدخنًا، فلا تُقْدِم على هذه العادة وإذا كنت مدخنًا، فاستشر اختصاصي الرعاية الصحية حول الوسائل التي يمكنها مساعدتك في الإقلاع عن التدخيت فقد تفيد الأدوية والمنتجات البديلة للنيكوتين والتوجيه المعنوي.

اسأل عن الأدوية التي تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا إذا كنت عرضة بدرجة كبيرة لخطر الإصابة ، فيمكنك التفكير أنت واختصاصي الرعاية الصحية في تناوُل أدوية لتقليل هذا الخطر ومن هذه الأدوية فيناسترايد (Proscar‎‏، Proscar) وديوتاستيرايد (Avodart) ويُستخدَم هذان الدواءان غالبًا لعلاج تضخم غدة البروستاتا.

اطلب من اختصاصي الرعاية الصحية تعريفك بفوائد هذين الدواءين ومخاطرهما فقد يواجه الأشخاص الذين يتناولون هذين الدواءين نموًا أسرع لسرطان البروستاتا عند الإصابة به. يمكن أن يساعد اختصاصي الرعاية الصحية على شرح المخاطر وما إذا كانت هذه الأدوية مناسبة لحالتك أم لا.

