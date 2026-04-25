انتحل صفة أستاذ بها.. كلية القرآن الكريم تنفي انتساب شيخ المدرجات لها

أكدت كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر بطنطا، على احترامها الكامل والقدسية التامة للزي الأزهري، الذي يعد رمزا للعلم والوقار وحملة كتاب الله.

وعلقت كلية القرآن الكريم، في بيان لها، على الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، لشخص يظهر بزي أزهري في مدرجات الملاعب، منوهة أن هذه التصرفات لا تليق بهيبة الانتساب للأزهر الشريف، وادعائه أنه أستاذ القراءات وعلوم القرآن.

كلية القرآن تنفي انتساب الشيخ لها

ونفت كلية القرآن الكريم، انتساب هذا الشخص لأعضاء هيئة التدريس بالكلية أو أعضاء الهيئة المعاونة أو الجهاز الإداري أو العاملين بالكلية.

وأكدت الكلية على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص ينتحل صفة علمية أو وظيفية تخصها، أو يسئ إلى الكلية وعلمائها من خلال ادعاءات باطلة.

وقالت الكلية إن كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، ستظل دائما حارسة لقيم الأزهر ومحافظة على سمو هويته وزيه، بعيدا عن أي محاولات للابتذال أو التضليل.