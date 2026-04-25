تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما
سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء
أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد
رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز
أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي
تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية
برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
ديني

ظهر بالزي الأزهري في مدرجات الزمالك.. خطيب الأوقاف يكشف تفاصيل فيديو الأزمة

الشيخ أحمد السيد
الشيخ أحمد السيد
محمد شحتة

علق أحمد السيد، أحد خطباء وزارة الأوقاف المتطوعين، على الجدل الذي أثير مؤخرًا بعد ظهوره مرتديًا الزي الأزهري داخل مدرجات جماهير نادي الزمالك خلال مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز في الدوري.

وقال أحمد السيد،  إنه يكنّ كل الاحترام والتقدير للزي الأزهري، ويجلّ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  يعتبر الدكتور أسامة الأزهري الأب الروحي له.

الهجوم على خطيب الأوقاف من الجماهير

وأوضح خطيب الأوقاف، في تصريحاته، أنه تعرض لهجوم حاد وحملة من السباب أثرت سلبًا على أسرته، وتابع: «أنا مواطن مصري محترم ومهتم بالشأن العام، ومعروف في منطقة بولاق الدكرور، وعلاقتي بأهلها قائمة على الاحترام المتبادل».

وأضاف أنه من مشجعي الزمالك، ووجوده في المباراة جاء لظروف استثنائية، حيث كان في جولة ميدانية مع بعض المسئولين وتأخر خارج المنزل لساعات، ثم تعذر عليه العودة لتغيير ملابسه بسبب اجتماع لاحق وتعطل سيارته، ما اضطره للتوجه إلى المباراة بالزي الأزهري، مؤكدًا أنه لم يكن ليفعل ذلك لولا هذه الظروف.

وأشار إلى ارتباطه العائلي بالأزهر، موضحًا أن والده – رحمه الله – لديه 20 حفيدًا يدرسون في الأزهر، وأن أبناءه وأبناء أشقائه جميعهم ينتسبون للمؤسسة الأزهرية.
 

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

الفتاة والطفل المتوفيان

سقطت عليهما أجزاء من عقار تحت الإنشاء..القصة الكاملة لوفاة فتاة وطفل في الغربية

جثمان شاب بأرض خلاء بالزقازيق في ظروف غامضة|وشاهد عيان: نطالب بسرعة القبض على الجناة وأقصى العقوبات

العثور على جثة بأرض خلاء في الزقازيق

ابن ينهي حياة والدته والدته في سوهاج .. ما الذي حدث؟

بالصور

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة
الأجهزة
الأجهزة

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر
مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

