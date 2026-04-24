انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف لـ 3 محافظات

انطلقت اليوم الجمعة، 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات سوهاج وبني سويف وأسوان.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي في ضوء حرصها على توحيد الجهود الدعوية، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري، بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع.

وقد تناولت القوافل في خطبة الجمعة موضوع: "الأرض المباركة"، حيث تحدث الجميع بصوتٍ واحد مؤكدين مكانة الأرض التي باركها الله تعالى، وفضل عمارتها والحفاظ عليها، وأن عمارة الأرض مسئولية دينية ووطنية، تتطلب العمل الجاد والإخلاص، بما يسهم في تحقيق التنمية وبناء الحضارة.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: "تكاليف الزواج بين المغالاة والاعتدال"، حيث أوضح الأئمة والدعاة أن تيسير الزواج من مقاصد الشريعة الإسلامية، لما له من أثر بالغ في استقرار المجتمع، وحماية الشباب، وبناء أسر قائمة على المودة والرحمة، محذرين من العادات السلبية التي تؤدي إلى تعقيد الزواج وتعطيل مقاصده.

وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل تسهم في تنفيذ محاور خطتها الدعوية، خاصة ما يتعلق بمواجهة التطرف بكافة صوره، ومحاربة التطرف اللاديني، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز دور المساجد في صناعة الوعي، ونشر قيم العلم والمعرفة.