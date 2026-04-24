بمشاركة 30 إمامًا.. قافلة دعوية موسعة لـ الأوقاف تجوب أحياء السلام وجسر السويس

سيّرت وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة إلى منطقتي السلام وجسر السويس بمحافظة القاهرة، بمشاركة نخبة من قيادات الدعوة، وبحضور الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقيادة الشيخ أحمد جمال علي، مدير مديرية أوقاف القاهرة.

جاء ذلك بمشاركة 30 إمامًا من الأئمة المتميزين بالمديرية و(25) إمامًا من ديوان عام الوزارة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتفعيل خطة «المساجد المحورية» وتعزيز الانتشار الدعوي الميداني.

وشملت تحركات القافلة عددًا من المناطق، من بينها: السلام وجسر السويس، إلى جانب عدد من التجمعات السكنية والمناطق الحيوية مثل: أهالينا (3)، ووادي النخيل، والنهضة، والنيل والكباري، ومساكن المحروسة، ومساكن الإسكندرية، ومنطقة أمنحوتب، حيث تم توزيع الأئمة على المساجد الكبرى والمحورية، من أبرزها: عمرو بن العاص، والسلام، والتيسير، والصحابة، والرحمن، والهداية، والمؤمنين، وقباء، والصالح، وأهل السنة، وعباد الرحمن، والفاروق عمر، وسوق القنال، والعفو والستر، بما يضمن وصول الرسالة الدعوية إلى أكبر شريحة من المواطنين.

وتضمن برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، إلى جانب لقاءات مباشرة مع رواد المساجد، تناولت قضايا مجتمعية وفكرية معاصرة، حيث جاء موضوع الخطبة بعنوان: «الأرض المباركة»، بما يحمله من دلالات إيمانية ووطنية تعزز الانتماء وترسخ معاني العمل والبناء، فيما جاءت الخطبة الثانية بعنوان: «تكاليف الزواج بين المبالغة والاعتدال»، تأكيدًا لأهمية التيسير في بناء الأسرة ومواجهة مظاهر المغالاة، في إطار خطاب ديني متوازن يعزز القيم الإيجابية ويواجه المفاهيم الخاطئة.

وتركز القافلة على ترسيخ الوعي الديني الصحيح، وتعميق الانتماء الوطني، من خلال طرح قضايا تمس الواقع اليومي للمواطنين، بأسلوب يجمع بين أصالة المنهج ووعي العصر.

وتأتي هذه التحركات في سياق خطة وزارة الأوقاف للتوسع في القوافل الدعوية بالمناطق المختلفة، دعمًا لدورها في بناء الإنسان، ونشر الفكر المستنير، والإسهام في تحقيق الاستقرار المجتمعي.