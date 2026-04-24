الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لـ559 مستفيدًا خلال مارس

برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، خصصت وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، مبلغ (١٠) ملايين جنيه (عشرة ملايين جنيه) في صورة قروض حسنة خلال شهر مارس ٢٠٢٦م، في إطار جهودها لتحقيق الرعاية الاجتماعية، وتحسين مستوى نوعية الحياة لأبناء الوزارة والجهات التابعة، ضمن الربع الثالث من العام المالي الحالي الذي شهد أعلى مخصصات مالية للقرض الحسن.

وشمل ذلك عدد (٥٥٩) مستفيدًا (خمسمائة وتسعة وخمسين مستفيدًا) من أبناء الوزارة والجهات التابعة، حيث جرى تخصيص:

عدد (٩٣) مستفيدًا (ثلاثة وتسعين مستفيدًا) من العاملين المتبقي لهم عام واحد في الخدمة والمحالين إلى المعاش، بإجمالي (٩٣٠٠٠٠) جنيه (تسعمائة وثلاثين ألف جنيه).

وعدد (١٨) مستفيدة (ثماني عشرة مستفيدة) من السيدات العاملات، من بينهن أرامل يُعلن أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بإجمالي (٣٦٠٠٠٠) جنيه (ثلاثمائة وستين ألف جنيه).

وعدد (١٢) مستفيدًا (اثني عشر مستفيدًا) من ذوي الهمم من أبناء العاملين، بإجمالي (٢٤٠٠٠٠) جنيه (مائتين وأربعين ألف جنيه).

وعدد (٥٩) مستفيدًا (تسعة وخمسين مستفيدًا) من حالات الزواج الحديثة، سواء للموظف أو أحد أبنائه، بإجمالي (١١٨٠٠٠٠) جنيه (مليون ومائة وثمانين ألف جنيه).

وعدد (٦٩) مستفيدًا (تسعة وستين مستفيدًا) من الحالات المرضية التي تعاني أمراضًا مستعصية، سواء للموظف أو أحد أفراد أسرته، بإجمالي (١٣٨٠٠٠٠) جنيه (مليون وثلاثمائة وثمانين ألف جنيه).

ويأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، حيث تُقدَّم هذه المبالغ من باب البر تحت الإشراف المباشر للإدارة العامة للبر، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرضا الوظيفي، وتنمية قيم الولاء والانتماء بين العاملين، وترسيخ الدور الإنساني للوزارة في خدمة المجتمع.