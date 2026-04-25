سي بي إس: عراقجي قد يعود إلى إسلام آباد الأحد أو الاثنين

كشفت شبكة "سي بي إس" أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد متجهاً إلى مسقط، عقب نحو 20 ساعة من المباحثات المكثفة مع كبار المسؤولين في باكستان، من بينهم رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير.

وبحسب الشبكة، التزمت السلطات الباكستانية الصمت حيال ما إذا كانت طهران قد وافقت على عقد جولة ثانية من المحادثات، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال عودة عراقجي إلى إسلام آباد يومي الأحد أو الاثنين.

وأوضحت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عقب لقاءات السبت جاء مقتضباً، حيث خلا من التفاصيل، واكتفى بالإشادة بالدور الباكستاني كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، سبق لعراقجي أن أكد عدم نيته عقد لقاء مباشر مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم خطط لزيارتهما إلى إسلام آباد.