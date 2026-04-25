الجيش الإسرائيلي: اكتشاف مخبأ صواريخ مضادة للدبابات تابع لحزب الله في مرتفع شيعي جنوب لبنان
حزب الإصلاح: نطالب بتعديلات حاسمة وفورية على قانون حماية المنافسة قبل إقراره
شاهد| بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر .. القصة الكاملة
إعلامي: خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك
سعر الدولار اليوم السبت بعد الارتفاع الأخير
طاجن الفزع .. قرار عاجل فى واقعة العثور على برص داخل وجبة بسوهاج
واشنطن بوست: تزايد الضغوط السياسية على ترامب بعد أسبوع من الانتكاسات
بعد مباراة مثيرة .. صعود يورك سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
الساعة الصفر التي لم تُنفذ.. كواليس خطة إسقاط النظام الإيراني قبل انهيارها المفاجئ
صحتكم مسئوليتنا.. عيادات تخصصية وفحوصات متقدمة وصيدلية مجانية لمواطني سيناء
الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لجولة مفاوضات جديدة مع روسيا والولايات المتحدة
حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رؤية متطورة.. مشروع قانون يمنع اختلاف الزوجين في تحديد مقدار المهر

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
محمد الشعراوي

قدم حزب العدل رؤية قانونية متطورة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، تهدف إلى ضبط منظومة الزواج وحماية أركان الأسرة من التلاعب أو الاستغلال.

وحرص مشروع القانون المقدم من حزب العدل على ضمان شفافية الحالة الاجتماعية للزوج وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الأخر فيما يخص الزواج ومنع اختلاف الزوجين في تحديد مقدار المهر

ونصت المادة 15 على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فيكون اثبات المهر بكافة طرق الاثبات كشهادة الشهود والبينة والقرائن واليمين سواء كان الزوجان على قيد الحياة او كان الاختلاف على مقدار المهر بين احد الزوجين وورثة الآخر او بين ورثتهما .

ونصت المادة 16 على أن يمتنع وجوبا رد الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة إذا كان العدول عن الخطبة من جانبه.

أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة او بسببها فيكون للخاطب استرداد هداياه التي قدمها اليها.

فان كان قائما استرده بعينه وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو قيمته ويجوز للطرفين إثبات من المتسبب في الفسخ بكافة وسائل وصل الإثبات المعلومة.

الشبكة هي جزء من المهر يحق للخاطب استردادها كاملة طالما لم يعقد العقد وإذا عقد دون دخول استحق نصفها أما إذا دخل بها فلا يحق له استردادها .
 

حزب العدل قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

النمل في البيت

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

حالة الطقس

الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

