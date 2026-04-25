إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
برلمان

منح الزوجة حق الطلاق حال الزواج عليها.. مشروع قانون أمام البرلمان| تفاصيل

عبد الرحمن سرحان

يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل رؤية جديدة لتنظيم الطلاق، تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حقوق الطرفين، من خلال مجموعة من الضوابط القانونية التي تعالج الإشكاليات الأكثر شيوعًا في حالات الانفصال.

ضوابط واضحة لوقوع الطلاق

نص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المُكره، بما يعزز فكرة أن الطلاق لا يُعتد به إلا إذا صدر بإرادة واعية. كما أكد أن الطلاق غير المنجز، إذا كان بغرض التهديد أو الحمل على فعل، لا يُعتد به قانونًا.

وفي خطوة لتنظيم الفوضى في الألفاظ، أوضح المشروع أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا طلقة واحدة، بينما لا يقع الطلاق بالكنايات إلا إذا اقترن بنية واضحة.

تنظيم أنواع الطلاق

وحدد المشروع أن الأصل في الطلاق هو الرجعية، بما يتيح فرصة للصلح بين الزوجين، باستثناء حالات محددة مثل الطلاق المكمل للثلاث، أو قبل الدخول، أو الطلاق على مال، حيث يكون بائنًا.

و اعتبر أن الأحكام القضائية بالتطليق تكون بائنة، باستثناء التطليق لعدم الإنفاق، والذي يظل رجعيًا.

توثيق الطلاق.. إلزام وضمان للحقوق

وألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا، مع وضع آليات واضحة لإخطار الزوجة، سواء بحضورها أو من خلال إعلان رسمي.

وأكد أن آثار الطلاق تترتب من تاريخ وقوعه، إلا في حالة إخفائه عن الزوجة، حيث تبدأ آثاره من تاريخ علمها به، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية حقوق المرأة.

وشدد على عدم الاعتداد بالطلاق قانونيًا إلا إذا تم توثيقه أو إعلان الطرف الآخر به بشكل رسمي.

ضوابط مراجعة الزوجة

وقيد المشروع حق الزوج في مراجعة زوجته، حيث اشترط إخطارها رسميًا خلال 60 يومًا من توثيق الطلاق، وإلا لا يُعتد بالمراجعة في حال الإنكار، بما يمنع التلاعب في إثبات الرجعة.

حق الزوجة في طلب الطلاق

وسع المشروع من حقوق الزوجة في طلب التفريق، حيث أجاز لها اللجوء للقضاء إذا تعرضت لضرر مادي أو معنوي يمنع استمرار الحياة الزوجية، مع منح القاضي سلطة التحقيق والإصلاح أو الحكم بالطلاق البائن.

وأتاح تحويل النزاع إلى خبراء مختصين للتحقق من صحة الادعاءات.

الزواج الثاني وحق الزوجة

وأقر المشروع بحق الزوجة في طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها وتضررت من ذلك، حتى دون وجود شرط مسبق في العقد، مع سقوط هذا الحق بعد مرور عام من علمها، ما لم يتجدد الضرر بزواج جديد.

ومنح الزوجة الجديدة الحق في طلب الطلاق إذا لم يتم إبلاغها بزواج زوجها السابق.

الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية البرلمان مجلس النواب النواب

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

منة شلبي

رسالة مؤثرة.. منة شلبي تحي ذكري ميلاد والدها

الفنان اسماعيل فرغلي

إسماعيل فرغلي: شخصيتي في مسلسل أب ولكن قريبة لقلبي .. خاص

قصي خولي وسارية السواس يشعلان السوشيال ميديا برقصة "وجه القمر".. هل يجمعهما عمل فني قريب

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

