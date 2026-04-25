دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

يُعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، لكن دراسة علمية حديثة دقت ناقوس الخطر بشأن بعض أكياس الشاي التجارية، بعدما كشفت أنها قد تُطلق كميات هائلة من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والنانوية أثناء التحضير بالماء الساخن، ما يثير مخاوف صحية وبيئية واسعة.

أكياس الشاي تحت المجهر

وبحسب ما نقلته صحيفة هندوستان تايمز، فإن باحثين من جامعة برشلونة المستقلة أجروا دراسة نُشرت في مجلة Chemosphere، توصلت إلى أن بعض أنواع أكياس الشاي تطلق ملايين بل ومليارات الجزيئات البلاستيكية التي يمكن أن تمتصها خلايا جسم الإنسان لاحقًا.

واعتمدت الدراسة ، على اختبار أكياس شاي مصنوعة من ثلاثة أنواع شائعة من المواد البلاستيكية، وهي:

البولي بروبيلين

النايلون-6

السليلوز.

ولم تكشف الدراسة، عن أسماء العلامات التجارية المستخدمة، لكنها أوضحت أنها منتجات متاحة في الأسواق.

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

أرقام صادمة.. ماذا يخرج من كيس الشاي؟

وأظهرت النتائج ، أن أكياس الشاي المصنوعة من البولي بروبيلين كانت الأعلى في إطلاق الجسيمات البلاستيكية، حيث سجلت نحو:

1.2 مليار جسيم بلاستيكي لكل ملليلتر من الشاي

بينما أطلقت الأكياس المصنوعة من السليلوز:

135 مليون جسيم لكل ملليلتر

أما أكياس النايلون-6 فأطلقت:

8.18 مليون جسيم لكل ملليلتر

هل تصل هذه الجسيمات إلى الجسم؟

وقام الباحثون بتلوين الجزيئات البلاستيكية وتعريضها لخلايا مأخوذة من أمعاء الإنسان، لمتابعة طريقة تفاعلها داخل الجسم.

وبعد 24 ساعة، تبين أن بعض خلايا الجهاز الهضمي، خاصة المسؤولة عن إنتاج المخاط داخل الأمعاء، امتصت كميات كبيرة من الجسيمات الدقيقة، بل إن بعض الجزيئات وصلت إلى نواة الخلية، وهي المنطقة التي تحتوي على المادة الوراثية.

مخاطر صحية محتملة

ويرى العلماء، أن هذا الاكتشاف يشير إلى احتمال أن يلعب مخاط الأمعاء دورًا رئيسيًا في امتصاص الجسيمات البلاستيكية، قبل انتقالها إلى الدم وأعضاء أخرى بالجسم، وهو ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لتحديد تأثيرها طويل المدى على صحة الإنسان.

كيف تقلل المخاطر؟

وينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات لتقليل التعرض للجسيمات البلاستيكية:

ـ استخدام الشاي السائب بدلًا من الأكياس قدر الإمكان

ـ اختيار أكياس شاي ورقية خالية من البلاستيك

ـ تجنب نقع الأكياس لفترات طويلة في الماء شديد السخونة

ـ مراجعة مكونات العبوة قبل الشراء