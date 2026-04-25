بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

يُعد الأسبارتام من أشهر المُحليات الصناعية المستخدمة عالميًا في المشروبات الغازية الدايت، والعلكة الخالية من السكر، والمنتجات منخفضة السعرات الحرارية.

ورغم انتشاره الواسع، ما زال يثير جدلًا مستمرًا بشأن تأثيره على الصحة واحتمال تسببه في آثار جانبية مختلفة.

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

وفي هذا التقرير، نستعرض حقيقة أضرار الأسبارتام، ومدى أمان استخدامه، والفئات التي يجب أن تتجنبه، وفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي.

ويعتبر الأسبارتام هو مُحلي صناعي منخفض السعرات الحرارية، يُباع تحت أسماء تجارية شهيرة مثل NutraSweet وEqual، ويتميز بأنه أكثر حلاوة من السكر العادي بحوالي 200 مرة، لذلك تُستخدم منه كميات صغيرة جدًا.

ويدخل الأسبارتام في تصنيع العديد من المنتجات، أبرزها:

ـ المشروبات الغازية الدايت

ـ العصائر منخفضة السكر

الزبادي لايت

ـ العلكة الخالية من السكر

ـ الحلويات قليلة السعرات

ـ صلصات الطعام منخفضة السكر

هل الأسبارتام آمن؟

وأكدت هيئات صحية عالمية عديدة، منها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء EFSA، أن الأسبارتام آمن عند تناوله ضمن الحدود المسموح بها يوميًا.

وتبلغ الكمية اليومية المقبولة:

50 ملجم لكل كجم من وزن الجسم وفق FDA

40 ملجم لكل كجم من وزن الجسم وفق EFSA

وهذا يعني أن الشخص البالغ يحتاج إلى تناول كميات كبيرة جدًا يوميًا لتجاوز الحد المسموح به.

أضرار الأسبارتام المحتملة

رغم اعتماده رسميًا، ارتبط الأسبارتام بعدة مخاوف صحية لا تزال قيد الدراسة، منها:

- الصداع والدوخة:

يشكو بعض الأشخاص من الصداع أو الدوار بعد تناول منتجات تحتوي على الأسبارتام، لكن الأدلة العلمية غير حاسمة.

- زيادة الرغبة في الحلويات:

تشير بعض الدراسات إلى أن المُحليات الصناعية قد تُبقي الرغبة في الطعم الحلو مرتفعة، ما قد يزيد الشهية لبعض الأشخاص.

- اضطرابات بكتيريا الأمعاء:

يُعتقد أن الإفراط في المحليات الصناعية قد يؤثر على توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.

- جدل حول السرطان:

أثيرت تساؤلات كثيرة حول علاقة الأسبارتام بالسرطان، إلا أن الجهات التنظيمية العالمية لم تجد دليلًا قاطعًا يثبت أن تناوله بالمعدلات الطبيعية يسبب السرطان.

من يجب أن يتجنب الأسبارتام؟

هناك فئات محددة يجب أن تتجنب الأسبارتام، أهمها:

ـ مرضى الفينيل كيتون يوريا (PKU) :

وهو مرض وراثي نادر يمنع الجسم من تكسير مادة الفينيل ألانين الموجودة في الأسبارتام، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ـ بعض مرضى الكبد:

في حالات مرض الكبد المتقدمة، قد يوصي الطبيب بتقليل أو تجنب الأسبارتام.

ـ من يعانون حساسية شخصية:

إذا لاحظ الشخص أعراضًا متكررة بعد تناوله، يُفضل التوقف عنه واستشارة الطبيب.

بدائل طبيعية للأسبارتام

لمن يرغب في تقليل استهلاك المُحليات الصناعية، يمكن تجربة بدائل أخرى مثل:

ستيفيا

فاكهة الراهب (Monk Fruit)

الألولوز

كحوليات السكر باعتدال

الخل