الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
آية التيجي

يُعد الأسبارتام من أشهر المُحليات الصناعية المستخدمة عالميًا في المشروبات الغازية الدايت، والعلكة الخالية من السكر، والمنتجات منخفضة السعرات الحرارية.

 ورغم انتشاره الواسع، ما زال يثير جدلًا مستمرًا بشأن تأثيره على الصحة واحتمال تسببه في آثار جانبية مختلفة.

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

وفي هذا التقرير، نستعرض حقيقة أضرار الأسبارتام، ومدى أمان استخدامه، والفئات التي يجب أن تتجنبه، وفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي.

ويعتبر الأسبارتام هو مُحلي صناعي منخفض السعرات الحرارية، يُباع تحت أسماء تجارية شهيرة مثل NutraSweet وEqual، ويتميز بأنه أكثر حلاوة من السكر العادي بحوالي 200 مرة، لذلك تُستخدم منه كميات صغيرة جدًا.

ويدخل الأسبارتام في تصنيع العديد من المنتجات، أبرزها:
ـ المشروبات الغازية الدايت
ـ العصائر منخفضة السكر
الزبادي لايت
ـ العلكة الخالية من السكر
ـ الحلويات قليلة السعرات
ـ صلصات الطعام منخفضة السكر

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

هل الأسبارتام آمن؟

وأكدت هيئات صحية عالمية عديدة، منها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء EFSA، أن الأسبارتام آمن عند تناوله ضمن الحدود المسموح بها يوميًا.

وتبلغ الكمية اليومية المقبولة:
50 ملجم لكل كجم من وزن الجسم وفق FDA
40 ملجم لكل كجم من وزن الجسم وفق EFSA
وهذا يعني أن الشخص البالغ يحتاج إلى تناول كميات كبيرة جدًا يوميًا لتجاوز الحد المسموح به.

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

أضرار الأسبارتام المحتملة

رغم اعتماده رسميًا، ارتبط الأسبارتام بعدة مخاوف صحية لا تزال قيد الدراسة، منها:
- الصداع والدوخة:
يشكو بعض الأشخاص من الصداع أو الدوار بعد تناول منتجات تحتوي على الأسبارتام، لكن الأدلة العلمية غير حاسمة.

- زيادة الرغبة في الحلويات:
تشير بعض الدراسات إلى أن المُحليات الصناعية قد تُبقي الرغبة في الطعم الحلو مرتفعة، ما قد يزيد الشهية لبعض الأشخاص.

- اضطرابات بكتيريا الأمعاء:
يُعتقد أن الإفراط في المحليات الصناعية قد يؤثر على توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.

- جدل حول السرطان:
أثيرت تساؤلات كثيرة حول علاقة الأسبارتام بالسرطان، إلا أن الجهات التنظيمية العالمية لم تجد دليلًا قاطعًا يثبت أن تناوله بالمعدلات الطبيعية يسبب السرطان.

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

من يجب أن يتجنب الأسبارتام؟

هناك فئات محددة يجب أن تتجنب الأسبارتام، أهمها:
ـ مرضى الفينيل كيتون يوريا (PKU) :

وهو مرض وراثي نادر يمنع الجسم من تكسير مادة الفينيل ألانين الموجودة في الأسبارتام، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ـ بعض مرضى الكبد:
في حالات مرض الكبد المتقدمة، قد يوصي الطبيب بتقليل أو تجنب الأسبارتام.

ـ من يعانون حساسية شخصية:
إذا لاحظ الشخص أعراضًا متكررة بعد تناوله، يُفضل التوقف عنه واستشارة الطبيب.

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

بدائل طبيعية للأسبارتام

لمن يرغب في تقليل استهلاك المُحليات الصناعية، يمكن تجربة بدائل أخرى مثل:
ستيفيا
فاكهة الراهب (Monk Fruit)
الألولوز
كحوليات السكر باعتدال
الخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا مهدد بالإيقاف قبل مواجهة الأهلي في قمة الدوري .. ما السبب؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

مادورو و زوجته أثناء اعتقاله

قمار بمعلومات سرية.. جندي أمريكي يراهن على اعتقال مادور بـ 400 مليون دولار

ترشيحاتنا

الزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بمجموعة التتويج

مبابي

مبابي يدخل نادي الـ100 مع ريال مدريد

الزمالك

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

بالصور

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه
حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد