الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

آية التيجي

تُعد العناية بفروة الرأس من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشعر وقوته، إذ يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن فروة الرأس الصحية هي الأساس لنمو شعر كثيف ولامع. 

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز النصائح الطبية للحفاظ على فروة رأس صحية، وفقًا لما نشره موقع Healthline.

ويشير الخبراء إلى أن فروة الرأس الصحية تكون خالية من:
الحكة والالتهابات
القشرة والاحمرار
التهيج أو الألم
تساقط الشعر المفرط

كما أن أي علامات مثل الاحمرار أو ظهور حبوب قد تشير إلى وجود التهابات تحتاج إلى علاج، لأن إهمالها قد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل دائم.

لماذا تعتبر صحة فروة الرأس مهمة؟

تحتوي فروة الرأس على آلاف البصيلات المسؤولة عن نمو الشعر، وهي تعمل مثل "التربة" التي ينمو فيها النبات. لذلك:
ـ أي خلل في فروة الرأس يؤثر مباشرة على نمو الشعر
الالتهابات قد تسبب ضعف الشعر وتقصفه
ـ اختلال توازن البكتيريا الطبيعية قد يؤدي إلى القشرة وأمراض الجلد

نصائح للحفاظ على فروة رأس صحية

ـ استخدام منتجات لطيفة على الشعر:
يفضل تجنب الشامبوهات التي تحتوي على مواد كيميائية قوية مثل الكبريتات والكحول، لأنها تسبب جفاف الفروة وتهيجها.

ـ غسل الشعر بلطف:
تدليك فروة الرأس برفق أثناء الغسيل يساعد على تنشيط الدورة الدموية دون التسبب في خدوش أو التهابات.

ـ عدم الإفراط في غسل الشعر:
غسل الشعر بشكل مفرط يزيل الزيوت الطبيعية، مما يدفع الفروة لإنتاج دهون أكثر.

ـ تناول أحماض أوميجا 3:
تشير بعض الدراسات إلى أن أوميجا 3 تساعد في تقوية الشعر وتقليل تساقطه.

ـ الإكثار من مضادات الأكسدة:
تناول الخضروات والفواكه يساهم في حماية فروة الرأس من الإجهاد التأكسدي المرتبط بتساقط الشعر.

ـ استخدام البروبيوتيك:
تحسين صحة الأمعاء قد ينعكس إيجابًا على صحة الجلد وفروة الرأس.

ـ تقشير فروة الرأس:
يساعد تقشير الفروة على إزالة الجلد الميت والدهون الزائدة، مما يعزز نمو الشعر.

علامات تدل على وجود مشكلة في فروة الرأس

ـ الحكة المستمرة
ـ القشرة الشديدة
ـ الدهون الزائدة أو الجفاف الشديد
ـ تساقط الشعر بكميات كبيرة

وفي هذه الحالة، يُنصح باستشارة طبيب جلدية لتحديد السبب والعلاج المناسب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

ترشيحاتنا

الزمالك

أحمد سليمان : كان زمان المنافسة بين الزمالك والأهلي .. دلوقتي بقى فيه بيراميدز

مصطفى خطاري

إصابة قوية لمصطفى خطاري خلال مواجهة الإسماعيلي ومودرن سبورت

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد