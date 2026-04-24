قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
تصدر مشروب "قهوة البيض" قائمة أغرب التريندات على إنستجرام وفيسبوك خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتشر بشكل واسع عبر مقاطع الفيديو التي حققت مئات الآلاف من التفاعلات، ما دفع الكثيرين لتجربته رغم الجدل الكبير حول مذاقه وسلامته الصحية.

ما هي قهوة البيض؟

وتُعد "قهوة البيض" أو ما يُعرف في فيتنام باسم cà phê trứng، من المشروبات التقليدية التي تعود أصولها إلى مدينة هانوي منذ أربعينيات القرن الماضي.

ويتم تحضيرها من خلال خفق صفار البيض مع السكر والحليب المكثف، ثم يُضاف الخليط الكريمي فوق كوب من القهوة القوية، ليعطي طعماً يشبه الحلوى، حيث يشبهه البعض بطعم "المارشميلو".

انتشار واسع وردود فعل متباينة

انتشر المشروب بشكل كبير بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المستخدمون بين مؤيد ومعارض: البعض وصفه بأنه “أفضل قهوة في العالم”، آخرون أبدوا إعجابهم بمذاقه الكريمي المختلف.

وفي المقابل، اعتبره آخرون "مقززاً" أو غير مقبول بسبب احتوائه على البيض النيء.

ما هي قهوة البيض؟

تحذيرات طبية من المخاطر

وحذرت الدكتورة سوجاثا ريدي، من مخاطر تناول البيض النيء في هذا المشروب، مشيرة إلى أنه قد يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، والتي قد تسبب أعراضاً صحية خطيرة مثل:
الإسهال
الحمى
تقلصات المعدة
الغثيان والقيء

وأوضحت أن النساء الحوامل وكبار السن هم الأكثر عرضة لمضاعفات هذه العدوى.

ما هي قهوة البيض؟

هل له فوائد غذائية؟

ورغم أن البيض مصدر غني بالبروتين، إلا أن تناوله نيئاً قد يقلل من امتصاص بعض الفيتامينات مثل البيوتين، كما أن إضافة الحليب المكثف تجعل المشروب مرتفع السعرات الحرارية، ما قد يؤثر سلباً على النظام الغذائي.

نصائح لتجنب المخاطر

وينصح الخبراء في حال الرغبة في تجربة المشروب بـ:
استخدام بيض مبستر لتقليل خطر التلوث
تجنب تناوله بشكل متكرر
الحرص على النظافة الجيدة أثناء التحضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد