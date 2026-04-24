قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

تصدر مشروب "قهوة البيض" قائمة أغرب التريندات على إنستجرام وفيسبوك خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتشر بشكل واسع عبر مقاطع الفيديو التي حققت مئات الآلاف من التفاعلات، ما دفع الكثيرين لتجربته رغم الجدل الكبير حول مذاقه وسلامته الصحية.

ما هي قهوة البيض؟

وتُعد "قهوة البيض" أو ما يُعرف في فيتنام باسم cà phê trứng، من المشروبات التقليدية التي تعود أصولها إلى مدينة هانوي منذ أربعينيات القرن الماضي.

ويتم تحضيرها من خلال خفق صفار البيض مع السكر والحليب المكثف، ثم يُضاف الخليط الكريمي فوق كوب من القهوة القوية، ليعطي طعماً يشبه الحلوى، حيث يشبهه البعض بطعم "المارشميلو".

انتشار واسع وردود فعل متباينة

انتشر المشروب بشكل كبير بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المستخدمون بين مؤيد ومعارض: البعض وصفه بأنه “أفضل قهوة في العالم”، آخرون أبدوا إعجابهم بمذاقه الكريمي المختلف.

وفي المقابل، اعتبره آخرون "مقززاً" أو غير مقبول بسبب احتوائه على البيض النيء.

ما هي قهوة البيض؟

تحذيرات طبية من المخاطر

وحذرت الدكتورة سوجاثا ريدي، من مخاطر تناول البيض النيء في هذا المشروب، مشيرة إلى أنه قد يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، والتي قد تسبب أعراضاً صحية خطيرة مثل:

الإسهال

الحمى

تقلصات المعدة

الغثيان والقيء

وأوضحت أن النساء الحوامل وكبار السن هم الأكثر عرضة لمضاعفات هذه العدوى.

ما هي قهوة البيض؟

هل له فوائد غذائية؟

ورغم أن البيض مصدر غني بالبروتين، إلا أن تناوله نيئاً قد يقلل من امتصاص بعض الفيتامينات مثل البيوتين، كما أن إضافة الحليب المكثف تجعل المشروب مرتفع السعرات الحرارية، ما قد يؤثر سلباً على النظام الغذائي.

نصائح لتجنب المخاطر

وينصح الخبراء في حال الرغبة في تجربة المشروب بـ:

استخدام بيض مبستر لتقليل خطر التلوث

تجنب تناوله بشكل متكرر

الحرص على النظافة الجيدة أثناء التحضير