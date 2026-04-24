بالصور

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

آية التيجي

حذر الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية من خطورة ارتفاع السكر في الدم، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص قد يعانون من المشكلة دون أن يدركوا ذلك، بسبب أن الأعراض تكون هادئة وغير واضحة في المراحل الأولى، لكنها تتفاقم مع الوقت وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

واوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في ارتفاع مستوى السكر، بل في تجاهل العلامات المبكرة التي يرسلها الجسم، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية بشكل تدريجي.

وأشار الدكتور معتز القيعي، إلى مجموعة من العلامات التي يجب الانتباه لها، والتي قد تكون مؤشرًا مبكرًا على الإصابة، ومنها:
ـ الشعور بالعطش المستمر حتى بعد شرب الماء
ـ التعب والإرهاق طوال اليوم دون سبب واضح
ـ زغللة وضعف في النظر

وأكد أن ظهور أي من هذه الأعراض يستدعي عدم التهاون، وضرورة إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على مستوى السكر في الدم.

نصائح للسيطرة على السكر

وقدم الدكتور معتز القيعي مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد في التحكم بمستوى السكر، أبرزها:
ـ الابتعاد عن السكريات والمشروبات الغازية
ـ تقليل تناول النشويات خاصة في المساء
ـ ممارسة المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة
ـ الاعتماد على البروتين والخضروات في النظام الغذائي

المتابعة الدورية ضرورة

وشدد القيعي على أهمية المتابعة الدورية وإجراء التحاليل بشكل منتظم، مؤكدًا أن السيطرة المبكرة على ارتفاع السكر تُحدث فارقًا كبيرًا في تجنب المضاعفات، مقارنة بالتدخل المتأخر بعد تطور الحالة.

وأختتم القيعي تصريحه، بأن ارتفاع السكر في الدم قد يبدأ بأعراض بسيطة، لكنه يحمل مخاطر كبيرة إذا تم تجاهله. ويظل الالتزام بنمط حياة صحي والمتابعة الطبية المنتظمة هما خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة.

الدكتور معتز القيعي أخضائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
