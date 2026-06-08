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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إطلاق "بفرحك وأنت تزعلني".. رسالة مؤثرة من والدة رامي صبري تشعل تفاعل الجمهور

رامي صبري
رامي صبري
سعيد فراج

حظي الفنان رامي صبري بدعم كبير من والدته عقب طرح أحدث أغنياته "بفرحك وأنت تزعلني"، وذلك من خلال محادثة بينهما نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كشفت عن جانب إنساني وعلاقة خاصة تجمعه بوالدته.

وخلال الحديث، حرصت والدة رامي صبري على تقديم التهنئة على أغنيته الجديدة والإشادة بأخلاقه واجتهاده، مؤكدة أنه لا ينشغل إلا بعمله وتركيزه الدائم في شغله، قائلة: "إنت مش بتعمل حاجة وحشة والله.. لأنك مركز في شغلك"، قبل أن تدعو له قائلة: "ربنا يبعد عنك شر الناس بس".

ورد رامي صبري على دعاء والدته قائلاً: "الله أمين"، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الأحداث التي حاولت النيل منه.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المحادثة، معتبرين أنها تعكس العلاقة القوية التي تجمع رامي صبري بوالدته، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنية "بفرحك وأنت تزعلني"، والتي لاقت صدىً واسعًا بين محبيه منذ طرحه قبل ساعات معدودة.

ألبوم القمر لـ رامي صبري 

وأطلق رامي صبري قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة أولى أغنيات ألبومه الجديد "القمر" تحت عنوان "بفرحك وأنت تزعلني" تمهيدًا لإطلاق الألبوم الجديد 16 يونيو الجاري.

أغنية "بفرحك وأنت تزعلني" من كلمات حازم إكس وألحان رامي صبري وتوزيع كولوبيكس وميكس وماستر هاني محروس وتوزيع رقمي فايرال ويف.

كلمات بفرحك وأنت تزعلني

أنا مهما أعملك اللي بتحبه واللي يرضيك 

ليه .. مفيش فايدة فيك 

ليه ليه ليه ؟

بفرحك وانت تزعلني 

بريحك وانت بتتعبني 

بقربك وانت بتبعدني 

طب اقولك إيه طيب ؟

بكبرك وانت تصغرني 

بقدمك وانت تأخرني 

بطلعك وانت تنزلني 

ده جزاتي عشان طيب ؟ 

أنا مهما أعملك اللي انت عايزه وتتمناه 

ليه .. كل ده بتنساه 

ليه ليه ليه ؟ 

بضحكك وانت تبكيني 

بحنلك وانت تقسيني

بنورك وانت بتعميني

مفرقش معاك قلبي 

بدلعك وانت تعذبني 

بصدقك وانت تكدبني 

بعيشك وانت مموتني 

ومخلص على قلبي

رامي صبري 

ويتواجد رامي صبري في الصيف بقوة بألبوم غنائي مميز مختلف الألوان الموسيقية ويشهد مفاجآت موسيقية متعددة كما يتعاون مع أبرز صناع الموسيقى في مصر لتقديم أغانيه الجديدة.

وحرص رامي صبري على التجديد في الموسيقى المقدمة في ألبومه الجديد من أجل تقديم أغانِ بها عدد من الأفكار المبتكرة، وحرص رامي على التعاون مع أسماء جديدة في صناعة الموسيقى في ألبومه الجديد لإتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة في الوسط الموسيقي بالإضافة إلى وضع بصماته على ألحان عدد من أغنيات الألبوم.

حفلات رامي صبري 

ويستعد رامي لعدد من الحفلات الغنائية القوية والضخمة داخل وخارج مصر خلال موسم الصيف، حيث يبدأ الموسم بحفل ضخم بالكويت خلال أيام، ورفع الحفل شعار كامل العدد خلال دقائق من طرح تذاكر الحفل للجمهور، ومن المقرر أن يقدم عددا من أهم أغانيه التي ارتبط بها الجمهور.

رامي صبري الفنان رامي صبري أغاني رامي صبري

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