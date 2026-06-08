شيفاني بانديا مالهوترا تتخلى عن منصبها في إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت شيفاني بانديا مالهوترا تخليها عن منصب المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بعد سنوات من العمل على تطوير المهرجان السعودي.



انضمت شيفاني إلى مؤسسة البحر الأحمر السينمائي قبل سنوات لتقود عملية إطلاق المهرجان، حيث تمثّلت مهمتها في إقامة فعالية بمعايير عالميّة داخل المملكة تعمل على تعزيز التبادل الثقافي وترتقي بصناعة السينما العربية.



ومن خلال دورها في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، أشرفت شيفاني على النمو الهائل للمؤسسة ومبادرته السنويّة الرئيسية المتمثّلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وبحسب ما أوردته مصادر لمجلة "فارايتي"، فإن اختلاف الرؤى بشأن مستقبل المهرجان واتجاهاته الاستراتيجية كان أحد العوامل التي أسهمت في رحيل بانديا.



يرخز رصيد شيفاني المهنيّ بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال الإعلام والترفيه، وقد تمّ إدراجها ضمن قائمة فارايتي لأفضل 500 قائد ممّن يشكلون مشهد صناعة الترفيه العالمي، كما أنها عضوة في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، وعضوة في مجلس إدارة الجولدن جلوب.



كما ساعدت شيفاني في إطلاق مدينة دبي للإعلام واستمرت في قيادة مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان الخليج السينمائي مع تطوير الصناعة وإطلاق العديد من مبادرات التمويل والإنتاج المشترك. كما أنها دعمت أكثر من 300 مشروع في عهد عضويتها داخل مجلس إدارة لجنة دبي للسينما والتلفزيون.