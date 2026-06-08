لوردشان مجدي: سعيدة بردود الأفعال على دوري في يا ورد على فل وياسمين

تشارك الفنانة الشابة وردشان مجدي في مسلسل يا ورد على فل وياسمين الذي يعرض حالياً على منصة شاهد.

وعبرت ورشان مجدي عن سعادتها بردود الافعال حول دورها، والعمل ككل.

ويحقق تفاعلاً ملحوظاً من الجمهور. وتأتي مشاركتها ضمن فريق عمل يضم نخبة من النجوم، في تجربة فنية جديدة تضيف إلى مشوارها الفني.

وتظهر وردشان مجدي خلال أحداث المسلسل بشخصية نسرين التي تحمل العديد من التفاصيل الإنسانية حيث تتطور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق يجمع بين الدراما والمواقف الحياتية المختلفة.

ويعد يا ورد على فل وياسمين من الأعمال التي تحظى باهتمام المتابعين خلال فترة عرضه، فيما تواصل وردشان مجدي تقديم خطوات فنية مميزة تؤكد موهبتها وحضورها .

مسلسل يا ورد على فل وياسمين



تدور أحداث مسلسل يا ورد على فل وياسمين في إطار درامي اجتماعي حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. ويشارك في بطولة العمل صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.