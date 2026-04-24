طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

تُعد المسقعة باللحمة المفرومة من أشهر الأكلات الشعبية في المطبخ المصري، حيث تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من السيدات الباحثات عن وجبة مشبعة واقتصادية في الوقت نفسه.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، وهي من الوصفات التي تتميز بنكهة شهية تضاهي المطاعم.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

مقادير المسقعة باللحمة المفرومة:

كيلو باذنجان رومي

نصف كيلو لحمة مفرومة

2 ثمرة فلفل أخضر

2 حبة طماطم

2 فص ثوم

بصلة كبيرة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

زيت للقلي

ملح حسب الرغبة

رشة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

كوب ماء

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

- لتحضير الباذنجان: يُقشر الباذنجان ويُقطع شرائح، ثم يُرش بالملح ويُترك قليلًا، وبعدها يُجفف ويُقلى في زيت ساخن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

- لتحضير الحشوة: في مقلاة على نار متوسطة، يُشوح البصل في قليل من الزيت حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم، وبعدها اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها.

- لإضافة الخضار: يُضاف الفلفل والطماطم إلى الخليط، ويُترك حتى ينضج، ثم تُضاف التوابل والملح في النهاية.

- لتجهيز الصينية: توضع طبقة من الباذنجان في صينية فرن، ثم خليط اللحمة، ثم طبقة أخرى من الباذنجان.

- لإضافة الصلصة: يُخلط معجون الطماطم مع الماء ويُغلى، ثم يُسكب فوق الصينية.

- التسوية: تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى تمام النضج.

سر الطعم المميز

يكمن سر نجاح المسقعة في:

ـ قلي الباذنجان في زيت ساخن جيدًا

ـ استخدام بهارات متوازنة

تسوية الطبق في الفرن لدمج النكهات

طريقة التقديم

تُقدم المسقعة ساخنة إلى جانب الخبز البلدي أو الأرز الأبيض، ويمكن إضافة سلطة خضراء لوجبة متكاملة.