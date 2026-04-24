السفير نبيل نجم: أتوقع تغييرا في توجه النظام الإيراني مع نهاية الصراع الحالي

قال السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة، إنه لا يتوقع حدوث تغيير جذري في النظام الإيراني بنهاية الصراع الحالي، وإنما يتوقع أن يكون هناك تغييرا في توجهات وسياسات النظام وليس في بنيته الأساسية.

وأوضح، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتوقع بقاء دور المؤسسة الدينية رغم أن سطوتهم انخفضت.

وأضاف أن أي تحولات محتملة “ستظل ضمن إطار النظام القائم”، وليس في شكل تغيير كامل له، مشيراً إلى أن القيادة الدينية ستبقى عنصراً أساسياً في إدارة الدولة.

وفي سياق حديثه عن التوازنات الدولية، أشار إلى أن الاهتمام الأمريكي لا ينحصر في ملف واحد؛ بل يمتد ليشمل التنافس مع قوى كبرى مثل الصين، لافتاً إلى أن هذا التنافس يرتبط بمحاولات التأثير على مناطق استراتيجية، من بينها “إيران”؛ في إطار صراع أوسع يتعلق بالنفوذ الاقتصادي العالمي ومشروعات كبرى مثل "طريق الحرير".