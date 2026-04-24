ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

تصدر اسم المطرب التركي إبراهيم تاتليسس محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان أثار حالة واسعة من الجدل داخل تركيا وخارجها، حيث قرر التبرع بكامل ثروته للدولة، وحرمان أسرته من الميراث. هذه الخطوة كانت مفاجئه وفتحت باب من التساؤلات حول دوافعها وخلفياتها، خاصة في ظل أزمات عائلية متصاعدة وصلت إلى ساحات القضاء.

قرار مفاجئ يثير الجدل

أكد تاتليسس في تصريحات صحفية، أنه أوصى بجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشددًا على أن ثروته التي جمعها على مدار سنوات طويلة من العمل الفني والاستثماري هي نتاج مجهوده الشخصي، ومن حقه التصرف بها كما يشاء.

وتتراوح التقديرات المتداولة لثروته بين 150 و850 مليون دولار، مما يعكس حجم الإمبراطورية المالية التي بناها، ليس فقط من الغناء، بل من استثمارات متعددة في مجالات مختلفة.

هذا القرار المفاجئ لم يكن مجرد تصريح عابر، بل جاء في توقيت حساس، بالتزامن مع تصاعد الخلافات داخل أسرته.

خلافات عائلية تصل إلى القضاء

تزامن إعلان تاتليسس مع أزمة حادة بينه وبين أبنائه، خاصة نجله الأكبر أحمد، الذي وُجهت إليه اتهامات بالاحتيال وبيع ممتلكات دون علم والده.

وفي تطور لافت، أصدرت محكمة في مدينة إزمير حكمًا يقضي بمنع الابن من الاقتراب من والده، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة، في خطوة تعكس مدى تعقيد الأزمة.

كما لم تسلم ابنته ديلان من الانتقادات، حيث اتهمها تاتليسس باستغلال اسمه لتحقيق مكاسب مادية، وهو ما جعل هناك فجوة كبيرة بينه وبين أفراد عائلته.

من الفقر إلى النجومية

وُلد إبراهيم تاتليسس في يناير عام 1952 بمدينة أورفة، لأسرة بسيطة من أب عربي وأم كوردية، وعانى في طفولته من ظروف قاسية بعد وفاة والده، ما اضطره لترك التعليم مبكرًا.

بدأ مشواره الفني من الحفلات الشعبية، قبل أن ينتقل إلى إسطنبول عام 1977، حيث شكلت هذه الخطوة نقطة تحول في حياته.

وفي عام 1978، حقق شهرة واسعة بعد ألبومه الشهير «Ayağında Kundura»،حيث وضعه في صدارة نجوم الغناء في تركيا في هذا التوقيت.

حياة مليئة بالمخاطر والحوادث

لم تكن مسيرة تاتليسس خالية من الأزمات، بل ارتبطت بسلسلة من الحوادث الخطيرة، أبرزها نجاته من عدة محاولات اغتيال.

ففي عام 1990، أُصيب بطلق ناري في قدمه، وتعرض لمحاولة أخرى عام 1998 نجا منها دون إصابات.



أما الحادث الأخطر فكان في مارس 2011، عندما تعرض لإطلاق نار في الرأس، حيث اخترقت رصاصة جمجمته، ما أدى إلى إصابات بالغة استدعت رحلة علاج طويلة أثرت بشكل واضح على مسيرته الفنية.

تساؤلات حول المستقبل القانوني للثروة

قرار التبرع بالثروة للدولة يطرح العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تنفيذه قانونيًا في ظل قوانين الميراث في تركيا، والتي قد تفرض قيودًا على حرمان الورثة بشكل كامل.



يبقى قرار إبراهيم تاتليسس واحدًا من أكثر القرارات إثارة للجدل في الوسط الفني في الآونة الأخيرة، ليس فقط لقيمته المادية الضخمة، بل لما يعكسه من صراع معقد بين النجاح والثروة من جهة، والعلاقات العائلية المتوترة من جهة أخرى. تظل هذه القصة نموذجًا حيًا على أن الشهرة والمال لا يضمنان بالضرورة الاستقرار الأسري.