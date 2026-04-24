موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.. عدد الأيام المتبقية على وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم، موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لما يحمله من أهمية دينية، لارتباطه بأداء مناسك الحج ووقفة عرفة، ويُختتم بحلول عيد الأضحى المبارك، لذلك ازدادت مؤشرات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، إضافة إلى موعد أول أيام عيد الأضحى 2026، حيث بدأ العد التنازلي لكي يعيشوا هذه اللحظات العظيمة.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة فلكيًا 1447 هـ

تشير الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في جميع المدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة.

بداية شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى 2026

يتحدد عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى المبارك 2026 على حسب غرة شهر ذي الحجة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، إذ أنه يتبقى 37 يوما على حلول عيد الأضحى.

ومن المناسبات السعيدة التي ترتبط بذكرى طاعة سيدنا إبراهيم لله سبحانه وتعالى، حيث أمره رب العالمين أن يذبح ابنه، فأقدم على ذلك، ليجزيه رب العالمين بذبح عظيم بديلا عن إسماعيل، إذ جاء في قوله تعال:« وفديناه بذبح عظيم».

متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2026؟

أجاب المعهد القومي عن سؤال متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2026؟ من خلال البيان الفلكي لشهر ذي الحجة، إذ أوضح أن غرة شهر ذي الحجة هذا العام توافق يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 على أن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، ويؤدي المسلمون في العيد الكبير العديد من الشعائر مثل صلاة العيد، ذبح الأضاحي، زيارة الأهل والأحباب.

هل تم تأكيد موعد عيد الأضحى لعام 2026؟

لم يتم تأكيد موعد عيد الأضحى لعام 2026 حتى الآن، إذ ينتظر المسلمون إعلان دار الإفتاء موعد غرة شهر ذي الحجة في يوم 29 من ذي القعدة، لتحديد بداية شهر ذي الحجة، كونها الجهة المسؤولة عند تحديد بدايات الشهور الهجرية، ومن ثم يتم التحديد على أساسها موعد عيد الأضحى 2026.

موعد وقفة عرفات 2026

وعن موعد وقفة عرفات 2026، فيأتي كل عام في التاسع من شهر ذي الحجة، إذ ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية أن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، والذي يعد من الأيام الروحانية في الدين الإسلامي، إذ يؤدي الحجاج فريضة الحج، ثم يليه اليوم التالي موعد عيد الأضحى.