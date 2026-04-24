قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي
في نصف ساعة .. الداخلية تطلق نقلة نوعية بخدمات استخراج تصاريح العمل
يوتيوب TV يُطلق تحديثاً يُغيّر طريقة مشاهدتك للتليفزيون إلى الأبد
طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد
رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22
بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات
كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني
تنبيه رسمي من الأرصاد بشأن طقس غدٍ السبت
مش فارقلي .. رد فعل صادم من مسلم على اتهامات طليقته
الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب
ازدواجية لافتة .. ترامب يغفو مجددا باجتماع بعد سنوات من وصف بايدن بالنعاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة.. عدد الأيام المتبقية على وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

خالد يوسف

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم، موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لما يحمله من أهمية دينية، لارتباطه بأداء مناسك الحج ووقفة عرفة، ويُختتم بحلول عيد الأضحى المبارك، لذلك ازدادت مؤشرات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، إضافة إلى موعد أول أيام عيد الأضحى 2026، حيث بدأ العد التنازلي لكي يعيشوا هذه اللحظات العظيمة.

موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة فلكيًا 1447 هـ

تشير الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو الحجة 1447 هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، عند تمام الساعة العاشرة ودقيقتين ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هـ، وهو يوم الرؤية، ويوافق ميلاديًا 16 مايو 2026، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في جميع المدن العربية والإسلامية.

وأوضح المعهد أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بسبع دقائق، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح ما بين 5 دقائق إلى 12 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين دقيقة إلى 35 دقيقة.

بداية شهر ذي الحجة 1447 هـ فلكيًا

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، بينما تكون بداية شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى 2026

يتحدد عدد الأيام المتبقية لموعد عيد الأضحى المبارك 2026 على حسب غرة شهر ذي الحجة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، إذ أنه يتبقى 37 يوما على حلول عيد الأضحى.

ومن المناسبات السعيدة التي ترتبط بذكرى طاعة سيدنا إبراهيم لله سبحانه وتعالى، حيث أمره رب العالمين أن يذبح ابنه، فأقدم على ذلك، ليجزيه رب العالمين بذبح عظيم بديلا عن إسماعيل، إذ جاء في قوله تعال:« وفديناه بذبح عظيم».

متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2026؟

أجاب المعهد القومي عن سؤال متى يكون عيد الأضحى المبارك لعام 2026؟ من خلال البيان الفلكي لشهر ذي الحجة، إذ أوضح أن غرة شهر ذي الحجة هذا العام توافق يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 على أن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2026، ويؤدي المسلمون في العيد الكبير العديد من الشعائر مثل صلاة العيد، ذبح الأضاحي، زيارة الأهل والأحباب.

هل تم تأكيد موعد عيد الأضحى لعام 2026؟

لم يتم تأكيد موعد عيد الأضحى لعام 2026 حتى الآن، إذ ينتظر المسلمون إعلان دار الإفتاء موعد غرة شهر ذي الحجة في يوم 29 من ذي القعدة، لتحديد بداية شهر ذي الحجة، كونها الجهة المسؤولة عند تحديد بدايات الشهور الهجرية، ومن ثم يتم التحديد على أساسها موعد عيد الأضحى 2026.

موعد وقفة عرفات 2026

وعن موعد وقفة عرفات 2026، فيأتي كل عام في التاسع من شهر ذي الحجة، إذ ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية أن وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026، والذي يعد من الأيام الروحانية في الدين الإسلامي، إذ يؤدي الحجاج فريضة الحج، ثم يليه اليوم التالي موعد عيد الأضحى.

وقفة عرفات عيد الأضحى المبارك 2026 موعد رؤية هلال شهر ذي الحجة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة الحسابات الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ترشيحاتنا

سفير الإمارات يستقبل مسؤول العلاقات في مجموعة موانئ دبي

سفير الإمارات يستقبل مسئول العلاقات الحكومية في مجموعة موانئ دبي

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

بالصور

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

أسعار السيارات
أسعار السيارات
قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد