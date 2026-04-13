موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات. يواصل المواطنون في مصر، خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البحث عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026، في ظل أهمية هذه المناسبة الدينية التي ترتبط بالحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إلى جانب الاستعدادات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالعيد، وهو ما يجعل معرفة التفاصيل الدقيقة لمواعيدها أمرًا ضروريًا للكثير من الأسر.

موعد ميلاد هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ في مصر

كشف التقرير الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، عن تفاصيل ميلاد هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ، حيث أوضح أن الهلال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 من ذي القعدة 1447 هـ، الموافق 16 مايو 2026.

وأشار التقرير إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع المدن العربية والإسلامية، وهو ما يعني أن الحسابات الفلكية تشير إلى استكمال شهر ذي القعدة قبل بدء الشهر الجديد.

تفاصيل رؤية الهلال في مكة والقاهرة وباقي الدول

أوضح المعهد أن القمر، وهو في طور الهلال القديم، سيغرب قبل غروب الشمس يوم الرؤية بفارق 13 دقيقة في مكة المكرمة، وبفارق 7 دقائق في القاهرة، بينما تتراوح مدة غروبه في باقي محافظات مصر بين 5 و12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتختلف مدة غروب الهلال القديم لتتراوح بين دقيقة واحدة و35 دقيقة، وهو ما يعكس تفاوت ظروف الرؤية من منطقة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيا

بحسب ما ورد في التقرير، فإن يوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون المتمم لشهر ذي القعدة 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

وبناءً على هذه الحسابات، تكون وقفة عرفات فلكيًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وهي المواعيد التي ينتظرها المواطنون لتنظيم خططهم خلال فترة العيد.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حتى الآن لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء المصري قرارًا رسميًا يحدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإجازة ستمتد إلى 5 أيام متتالية، وفقًا لما جرت عليه العادة في السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تأتي الإجازة على النحو الآتي:

الثلاثاء 26 مايو 2026 إجازة وقفة عرفات.

الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى.

الخميس 28 مايو 2026 ثاني أيام العيد.

الجمعة 29 مايو 2026 ثالث أيام العيد.

السبت 30 مايو 2026 رابع أيام العيد.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

تتضمن أجندة الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 عددًا من المناسبات الوطنية والدينية التي ينتظرها المواطنون على مدار العام، حيث تأتي إجازات شهر أبريل كالآتي:

الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم.

السبت 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

وفي شهر مايو، تشمل الإجازات.

الجمعة 1 مايو إجازة عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو وقفة عيد الأضحى.

الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو عيد الأضحى المبارك.

أما في شهر يونيو، فتكون الإجازة.

الأربعاء 17 يونيو رأس السنة الهجرية.

وفي شهر يوليو، تأتي الإجازات كالآتي.

الثلاثاء 30 يونيو ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.

وفي شهر أغسطس.

الأربعاء 26 أغسطس المولد النبوي الشريف.

وفي شهر أكتوبر.

الثلاثاء 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

أهمية معرفة مواعيد الإجازات الرسمية

تمثل معرفة مواعيد الإجازات الرسمية، خاصة عيد الأضحى، أهمية كبيرة لدى المواطنين، حيث تساعدهم في التخطيط المسبق للسفر أو قضاء الوقت مع الأسرة، إلى جانب تنظيم الالتزامات العملية والمالية، وهو ما يجعل البحث عن هذه المواعيد يتصدر اهتمامات الجمهور خلال هذه الفترة.