سناكس للدايت.. طريقة عمل كرات حمص بالشوكولاتة

كرات حمص بالشوكولاتة من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع نظام غذائي صحي، فهي تمنحك الشعور بالشبع و غنية بالفوائد الصحية.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كرات حمص بالشكولاتة

مقادير كرات حمص بالشوكولاتة



● 2 علبة حمص

● 1 و½ كوب شوكولاتة داكنة مذابة

● 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند

● 1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير كرات حمص بالشوكولاتة



في بولة يوضع حمص مسلوق , زيت جوز هند , ملح و تقلب المكونات

ثم يوضع الحمص على صاج ثم يوضع في الفرن و يترك ليحمص

توضع شوكولاتة مذابة في قالب على شكل مربعات ثم يوضع الحمص الكريسبى

يترك للتتماسك المكونات

يقدم.