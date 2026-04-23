سناكس للدايت.. طريقة عمل كرات حمص بالشوكولاتة

كرات حمص بالشوكولاتة من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع نظام غذائي صحي، فهي تمنحك الشعور بالشبع و غنية بالفوائد الصحية.
قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كرات حمص بالشكولاتة
مقادير كرات حمص بالشوكولاتة
● 2 علبة حمص
● 1 و½ كوب شوكولاتة داكنة مذابة
● 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
● 1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة تحضير كرات حمص بالشوكولاتة
في بولة يوضع حمص مسلوق , زيت جوز هند , ملح و تقلب المكونات
ثم يوضع الحمص على صاج ثم يوضع في الفرن و يترك ليحمص
توضع شوكولاتة مذابة في قالب على شكل مربعات ثم يوضع الحمص الكريسبى
يترك للتتماسك المكونات
يقدم.