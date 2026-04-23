الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط 10 قنابل جوية موجهة و418 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 185 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 360 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتابعت : وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 295 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.



واختتمت الدفاع الروسية بيانها : وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 60 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.