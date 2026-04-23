اليابان تؤكد على دعمها للجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

اجتمع السفير راجي الإتربى، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، مع Eisuke Mori رئيس مجلس النواب الياباني ووزير العدل الأسبق، حيث استعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وصولاً إلى الإعلان عن ارتقائها لمستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، وما يوفره ذلك من آفاق أرحب لدفع التعاون الثنائي.

كما تناول رئيس مجلس النواب والسفير المصري أهم مشروعات التعاون وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب الشراكة المتنامية في مجال التعليم، بما في ذلك المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

تناول اللقاء كذلك بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في ضوء ما توفره مصر لليابان من حلول استراتيجية لتنويع سلاسل الإمداد ومراكز الاستثمارات اليابانية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرض السفير "الإتربى" التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، والجهود المصرية النشطة في إطار الوساطة الجارية لوقف الحرب، مثمناً انخراط اليابان في الجهود الدبلوماسية ذات الصلة، حيث أشاد رئيس مجلس النواب الياباني بالدور المصري الإيجابي والمؤثر، مشدداً على دعم بلاده الكامل للجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.