السعودية واليابان يبحثان الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي حيث جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.

ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد جرى أيضا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي وقت لاحق ، التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، برئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، في مدينة جدة، في زيارة تُعد الثانية له إلى المملكة خلال فترة قصيرة، في ظل علاقات استراتيجية تجمع البلدين.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة عدداً من الملفات الإقليمية، في مقدمتها جهود تهدئة التوترات في المنطقة، إلى جانب مناقشة مستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك وفقا لوسائل إعلام عربية.



وأشارت التقارير ، إلى أن المحادثات تأتي في سياق التحركات الدبلوماسية الهادفة لدعم الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد جولات تفاوضية سابقة لم تحقق تقدماً ملموساً، فيما تواصل باكستان جهودها في الوساطة بين الأطراف المعنية.



كما تناولت الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين الرياض وإسلام آباد، في ظل علاقات تاريخية واستراتيجية تجمع البلدين، إلى جانب دعم الجهود الرامية للوصول إلى اتفاقات تساهم في خفض التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة.