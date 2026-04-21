الوزراء السعودي يؤكد متابعته تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اعتزاز المملكة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.
ورحّب ولي العهد السعودي، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جدة ، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بضيوف الرحمن الذين بدأوا الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج؛ موجها بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الذي أوردته وكالة الأنباء السعوديةواس، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن المجلس تابع تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز .. مؤكدًا ضمن هذا السياق أن استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة؛ وقد عززت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.