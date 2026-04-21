وزيرا خارجية باكستان والسعودية يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية

أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، أهمية الحوار والتواصل بين جميع الأطراف لتحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية، بحسب منشور لوزارة الخارجية الباكستانية على حسابها على منصة "إكس".

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن دعم المملكة العربية السعودية لجهود باكستان المتواصلة في العمل على دفع الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع بشكل دائم، واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق.