التجلي الأعظم يقترب من الانطلاق.. افتتاح تجريبي لتطوير سانت كاترين في أكتوبر

أجرى هشام السويفي، مستشار رئيس الجمهورية والمشرف على مشروع «التجلي الأعظم»، جولة ميدانية بمدينة سانت كاترين، برفقة اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية.

ويُعد مشروع «التجلي الأعظم» من أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء، حيث يستهدف تطوير مدينة سانت كاترين بشكل متكامل، مع مراعاة خصوصيتها البيئية والتاريخية والروحانية، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الروحانية والبيئية والثقافية.

وتفقدت الجولة مواقع العمل المختلفة، مع الاطلاع على مستجدات التنفيذ ومعدلات ، في ضوء خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها المدينة، خاصة ما تضمه من مواقع دينية وتاريخية بارزة، من بينها جبل موسى ودير سانت كاترين.

وعلى هامش الجولة، عُقد اجتماع موسع ضم قيادات وزارة التعمير وجهاز تعمير سيناء، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أية تحديات قد تعوق التنفيذ.

وشهد الاجتماع تحديد الأول من أكتوبر المقبل موعدًا للافتتاح التجريبي للمشروع، في خطوة تعكس حرص الدولة على تسريع وتيرة الإنجاز، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكد الحضور أن المشروع يمثل نقلة حضارية وتنموية كبرى لمدينة سانت كاترين، ويجسد رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة في سيناء، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والتراثية الفريدة.