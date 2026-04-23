غياب فريق كامل.. أبرز 10 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

موعد اللقاء

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يجعلها حاسمة في سباق اللقب.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، وجاء كالتالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

• خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبدالله السعيد

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

صدارة ترتيب الدوري

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، خاصة في ظل الضغط المستمر من بيراميدز والأهلي.

وتعد مباراة بيراميدز اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على الاستمرار في المنافسة حتى النهاية

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

استقر الكرواتي يورتشيتش علي تشكيل فريق بيراميدز المتوقع أمام الزمالك والذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – وليد الكرتي – عودة فاخوري – أحمد عاطف قطا.

الهجوم: فيستون مايلي.

تاريخ المواجهات

التقى فريقا الزمالك وبيراميدز في 25 مباراة شملت مختلف البطولات، تكشف الأرقام عن تفوق واضح للقلعة البيضاء، الذي حقق 15 فوزًا، مقابل أربع انتصارات فقط لبيراميدز فيما حسم التعادل 6 مباريات بين الزمالك وبيراميدز.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس فى الدورى المصرى.

ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، كحكم ساحة.

ويعاون الغازي كلاً من: محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ويوسف البساطي كحكم مساعد ثانٍ، ومحمد العتباني كحكم رابع.

ويتولى محمد الشناوي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

غيابات الزمالك

تأكد غياب عدد من لاعبي فريق الفارس الأبيض وهم 9 لاعبين: أحمد حسام - بارون أوشينج - محمود الشناوي - أحمد حمدي - عمرو ناصر - سيف جعفر- أنس وائل - السيد أسامة - الخضري.

غيابات بيراميدز

يفتقد فريق بيراميدز في مواجهة الزمالك 6 لاعبين وهم: مصطفى فتحي ومحمد الشيبي ومحمود زلاكة ومحمود مرعي ومحمد حمدي للإصابة وحامد حمدان للإيقاف.